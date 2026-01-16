Winnipeg vann på nytt – 6–2 mot Minnesota

Winnipeg-seger med 6–2 mot Minnesota

Winnipegs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Josh Morrissey matchvinnare för Winnipeg

Det går fortsatt bra för Winnipeg i NHL. På fredagen mötte laget Minnesota på bortaplan i Grand Casino Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Minnesota blev 6–2 (3–0, 3–1, 0–1).

Minnesota–Winnipeg – mål för mål

Winnipeg stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 5.49.

Minnesota reducerade dock till 1–3 genom Danila Yurov tidigt i andra perioden av perioden.

Winnipeg gjorde sen tre mål i rad och gick från 1–3 till 1–6 på bara 7.39.

17.18 in i tredje perioden slog Marcus Johansson till på pass av Matthew Boldy och Ryan Hartman och reducerade. Men mer än så orkade Minnesota inte med.

Winnipegs Mark Scheifele stod för fyra poäng, varav ett mål.

Det här var fjärde mötet mellan Minnesota och Winnipeg den här säsongen. Minnesota Wild har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Winnipeg Jets vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa omgång har Minnesota Buffalo borta i KeyBank Center, lördag 17 januari 18.30. Winnipeg spelar hemma mot Toronto söndag 18 januari 01.00.

Minnesota–Winnipeg 2–6 (0–3, 1–3, 1–0)

NHL, Grand Casino Arena

Första perioden: 0–1 (14.08) Jonathan Toews (Gabriel Vilardi, Mark Scheifele), 0–2 (19.49) Tanner Pearson (Morgan Barron, Dylan Demelo), 0–3 (19.57) Josh Morrissey (Mark Scheifele, Jonathan Toews).

Andra perioden: 1–3 (24.53) Danila Yurov (Jacob Middleton, Vladimir Tarasenko), 1–4 (29.33) Logan Stanley, 1–5 (32.51) Gabriel Vilardi (Josh Morrissey, Mark Scheifele), 1–6 (37.12) Mark Scheifele (Alex Iafallo, Kyle Connor).

Tredje perioden: 2–6 (57.18) Marcus Johansson (Matthew Boldy, Ryan Hartman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 1-1-3

Winnipeg: 4-0-1

Nästa match:

Minnesota: Buffalo Sabres, borta, 17 januari 18.30

Winnipeg: Toronto Maple Leafs, hemma, 18 januari 01.00