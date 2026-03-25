Winnipeg vann mot Vegas i NHL

Winnipeg vann mötet i NHL hemma mot Vegas, med 4–1 (1–0, 2–1, 1–0).

Winnipeg–Vegas – mål för mål

Kyle Connor gav Winnipeg ledningen efter 17.25 med assist av Josh Morrissey och Mark Scheifele.

Winnipeg gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Alex Iafallo och Cole Perfetti.

Vegas reducerade dock till 3–1 genom Colton Sissons efter 10.29 av perioden.

Mark Scheifele stod för målet när Winnipeg punkterade matchen med ett 4–1-mål med 1.18 kvar att spela assisterad av Kyle Connor.

Mark Scheifele gjorde ett mål för Winnipeg och två målgivande passningar.

Winnipeg har två segrar och tre förluster och 15–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vegas har en vinst och fyra förluster och 5–16 i målskillnad.

Vegas ligger på tredje plats i Pacific division efter matchen medan Winnipeg är på sjätte plats i Central division.

Lagens första möte för säsongen vann Vegas med 4–3 efter förlängning .

Fredag 27 mars möter Winnipeg Colorado hemma 01.00 och Vegas möter Edmonton hemma 02.30.

Winnipeg–Vegas 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)

NHL, Canada Life Centre

Första perioden: 1–0 (17.25) Kyle Connor (Josh Morrissey, Mark Scheifele).

Andra perioden: 2–0 (22.08) Alex Iafallo (Mark Scheifele), 3–0 (24.06) Cole Perfetti (Gabriel Vilardi, Dylan DeMelo), 3–1 (30.29) Colton Sissons (Rasmus Andersson, Ivan Barbasjev).

Tredje perioden: 4–1 (58.42) Mark Scheifele (Kyle Connor).

