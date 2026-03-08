Winnipeg fortsätter vinna mot favoritmotståndet

Winnipeg vann med 3–2 efter förlängning

Josh Morrissey avgjorde för Winnipeg

Tredje raka segern för Winnipeg

Vancouver är lite av ett drömmotstånd för Winnipeg. På söndagen vann Winnipeg på nytt – den här gången hemma i Canada Life Centre. Matchen i NHL slutade 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 1–0) efter förlängning. Det var Winnipegs fjärde raka seger mot Vancouver.

Josh Morrissey stod för Winnipegs avgörande mål 1.49 in i förlängningen.

Winnipeg–Vancouver – mål för mål

Linus Karlsson gjorde 1–0 till Vancouver efter sju minuter efter förarbete från Max Sasson och Teddy Blugers.

Efter 19.48 i andra perioden nätade Mark Scheifele framspelad av Jonathan Toews och kvitterade för Winnipeg.

Liam Öhgren gav Vancouver ledningen tidigt i tredje perioden framspelad av Teddy Blugers och Linus Karlsson. 15.12 in i tredje perioden satte Gabriel Vilardi pucken på pass av Mark Scheifele och Josh Morrissey och kvitterade.

I förlängningen tog det 1.49 innan Winnipeg också avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Josh Morrissey, på pass av Mark Scheifele och Kyle Connor.

Mark Scheifele gjorde ett mål för Winnipeg och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Winnipeg Jets vunnit.

Onsdag 11 mars 01.30 spelar Winnipeg hemma mot Anaheim Ducks. Vancouver möter Ottawa hemma i Rogers Arena tisdag 10 mars 02.00.

Winnipeg–Vancouver 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 1–0)

NHL, Canada Life Centre

Första perioden: 0–1 (7.28) Linus Karlsson (Max Sasson, Teddy Blugers).

Andra perioden: 1–1 (39.48) Mark Scheifele (Jonathan Toews).

Tredje perioden: 1–2 (40.33) Liam Öhgren (Teddy Blugers, Linus Karlsson), 2–2 (55.12) Gabriel Vilardi (Mark Scheifele, Josh Morrissey).

Förlängning: 3–2 (61.49) Josh Morrissey (Mark Scheifele, Kyle Connor).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 3-2-0

Vancouver: 1-1-3

Nästa match:

Winnipeg: Anaheim Ducks, hemma, 11 mars 01.30

Vancouver: Ottawa Senators, hemma, 10 mars 02.00