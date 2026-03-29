Winnipeg avgjorde i tredje perioden mot Colorado

Winnipeg vann med 4–2 mot Colorado

Cole Perfetti matchvinnare för Winnipeg

Calgary nästa motstånd för Colorado

Winnipeg vann borta mot Colorado i NHL med 4–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, 2–2, innan Winnipeg avgjorde i sista perioden.

Colorado–Winnipeg – mål för mål

Winnipeg startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 3.51 slog Gabriel Vilardi till efter pass från Josh Morrissey och Adam Lowry. 1–1 kom efter 8.59 när Brock Nelson slog till framspelad av Nazem Kadri och Cale Makar.

Winnipeg tog ledningen redan efter efter 2.14 i andra perioden genom Cole Koepke assisterad av Jonathan Toews och Elias Salomonsson. Efter 18.05 i andra perioden slog Parker Kelly till på pass av Josh Manson och Valerij Nitjusjkin och kvitterade för Colorado.

14.49 in i tredje perioden slog Cole Perfetti till framspelad av Jacob Bryson och Gabriel Vilardi och gav laget ledningen. Efter 17.51 slog Kyle Connor till framspelad av Mark Scheifele och Dylan Samberg och ökade ledningen för Winnipeg. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Colorado Avalanche har tagit två segrar före den här matchen. Winnipeg Jets vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa omgång har Colorado Calgary hemma i Ball Arena, tisdag 31 mars 02.30. Winnipeg spelar borta mot Chicago onsdag 1 april 02.30.

Colorado–Winnipeg 2–4 (1–1, 1–1, 0–2)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 0–1 (3.51) Gabriel Vilardi (Josh Morrissey, Adam Lowry), 1–1 (8.59) Brock Nelson (Nazem Kadri, Cale Makar).

Andra perioden: 1–2 (22.14) Cole Koepke (Jonathan Toews, Elias Salomonsson), 2–2 (38.05) Parker Kelly (Josh Manson, Valerij Nitjusjkin).

Tredje perioden: 2–3 (54.49) Cole Perfetti (Jacob Bryson, Gabriel Vilardi), 2–4 (57.51) Kyle Connor (Mark Scheifele, Dylan Samberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 4-0-1

Winnipeg: 3-1-1

Nästa match:

Colorado: Calgary Flames, hemma, 31 mars 02.30

Winnipeg: Chicago Blackhawks, borta, 1 april 02.30