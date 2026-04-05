Winnipeg avgjorde i tredje perioden i segern mot Columbus

Winnipeg segrade borta mot Columbus i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Winnipeg fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 1–2 (1–0, 0–1, 0–1).

Resultatet innebär att Columbus nu har sex förluster i rad.

Columbus–Winnipeg – mål för mål

Columbus började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.17 slog Ivan Provorov till på pass av Mason Marchment och Kirill Martjenko.

Efter 18.14 i andra perioden nätade Kyle Connor framspelad av Mark Scheifele och Neal Pionk och kvitterade för Winnipeg.

10.58 in i tredje perioden fick Kyle Connor utdelning återigen på pass av Mark Scheifele och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Lagens första möte för säsongen vann Winnipeg med 5–2.

Nästa motstånd för Columbus är Detroit. Lagen möts onsdag 8 april 01.00 i Little Caesars Arena. Winnipeg tar sig an Seattle hemma tisdag 7 april 01.30.

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 1–0 (1.17) Ivan Provorov (Mason Marchment, Kirill Martjenko).

Andra perioden: 1–1 (38.14) Kyle Connor (Mark Scheifele, Neal Pionk).

Tredje perioden: 1–2 (50.58) Kyle Connor (Mark Scheifele).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 0-1-4

Winnipeg: 3-0-2

