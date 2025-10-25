Wings HC Arlandas fina svit håller i sig efter 5–2 mot SDE

Wings HC Arlanda segrade – 5–2 mot SDE

Wings HC Arlandas femte seger på de senaste sex matcherna

Vilmer Asp med två mål för Wings HC Arlanda

Wings HC Arlanda är svårstoppat för tillfället. När laget mötte SDE borta i Stockhagens Ishall på lördagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 2–5 (1–3, 0–1, 1–1) innebär att Wings HC Arlanda nu har fyra segrar i följd i U20 Div 1 östra A herr.

Erik Wickström gjorde matchvinnande målet

SDE tog ledningen i första perioden genom Bruno Sandberg.

Wings HC Arlanda vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i matchen inom bara 5.57. Efter 9.32 i andra perioden slog Vilmer Asp till återigen på pass av Hampus Söderkvist och gjorde 1–4. Målet var Vilmer Asps femte i U20 Div 1 östra A herr.

SDE reducerade dock till 2–4 genom Vincent Leydner efter 5.22 av perioden.

Wings HC Arlanda kunde dock avgöra till 2–5 med 26 sekunder kvar av matchen genom Isac Harju.

Vilmer Asp gjorde två mål för Wings HC Arlanda och ett assist.

Lagen möts igen 22 november i Pinbackshallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 8 november. Då möter SDE Väsby i Vilundaparkens Ishall A 18.30. Wings HC Arlanda tar sig an IFK Täby HC hemma 14.25.

SDE–Wings HC Arlanda 2–5 (1–3, 0–1, 1–1)

U20 Div 1 östra A herr, Stockhagens Ishall

Första perioden: 1–0 (11.00) Bruno Sandberg (Pontus Dahlén, Wilmer Hanson), 1–1 (12.08) Emil Sahlman (Erik Wickström), 1–2 (17.16) Vilmer Asp (Vojtech Mrazek, Pål Södervall), 1–3 (18.05) Erik Wickström (Carl-Johan Strandberg, Vilmer Asp).

Andra perioden: 1–4 (29.32) Vilmer Asp (Hampus Söderkvist).

Tredje perioden: 2–4 (45.22) Vincent Leydner (Vilmer Nyman), 2–5 (59.34) Isac Harju (Carl-Johan Strandberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 3-0-2

Wings HC Arlanda: 4-0-1

Nästa match:

SDE: Väsby IK HK, borta, 8 november

Wings HC Arlanda: IFK Täby HC, hemma, 8 november