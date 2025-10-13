Wings HC Arlanda utklassade Östhammars SK U20 – vann med 12–3

Wings HC Arlanda-seger med 12–3 mot Östhammars SK U20

Kevin Ponechal med fyra mål för Wings HC Arlanda

Pål Södervall avgjorde för Wings HC Arlanda

Wings HC Arlanda övertygade när laget vann på bortaplan mot Östhammars SK U20 i U20 Div 1 östra A herr med hela 12–3 (4–1, 4–0, 4–2).

Kevin Ponechal var den stora snackisen, som stod för hela fyra mål för Wings HC Arlanda.

Kevin Ponechal fyramålsskytt för Wings HC Arlanda

Wings HC Arlanda spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 4–1.

Även i andra perioden var det Wings HC Arlanda som spelade bäst och gick från 1–4 till 1–8 genom två mål av Kevin Ponechal, ett mål av Eliott Zetterberg och ett mål av Liam Wahlström. Wings HC Arlanda vann också tredje perioden 2–4 och matchen med hela 12–3.

Östhammars SK U20 har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Wings HC Arlanda har sex poäng.

Lagen möts på nytt i Pinbackshallen den 10 november.

Nästa motstånd för Östhammars SK U20 är IFK Täby HC. Lagen möts söndag 19 oktober 14.00 i ÖSK-hallen. Wings HC Arlanda tar sig an Väsby hemma lördag 18 oktober 14.25.

Östhammars SK U20–Wings HC Arlanda 3–12 (1–4, 0–4, 2–4)

U20 Div 1 östra A herr, ÖSK-hallen

Första perioden: 0–1 (5.50) Kevin Ponechal (Pål Södervall, Carl-Johan Strandberg), 1–1 (7.04) Sebastian Gauffin (Elias Tegelberg), 1–2 (11.29) Max Gustafsson, 1–3 (14.07) Kevin Ponechal (Eliott Zetterberg), 1–4 (19.41) Pål Södervall (Gustav Nilsson, Carl-Johan Strandberg).

Andra perioden: 1–5 (25.21) Kevin Ponechal (Eliott Zetterberg, Erik Wickström), 1–6 (34.02) Eliott Zetterberg (Emil Sahlman, Kevin Ponechal), 1–7 (38.32) Liam Wahlström, 1–8 (39.00) Kevin Ponechal (Hampus Söderkvist, Pål Södervall).

Tredje perioden: 2–8 (40.34) Emil Wahlgren (Sebastian Gauffin, Elias Tegelberg), 2–9 (41.27) Eric Norelius (Pål Södervall, Kevin Ponechal), 2–10 (49.14) Carl-Johan Strandberg (Pål Södervall, Kevin Ponechal), 3–10 (52.54) Alex Nilsson (Axel Lindström, Kevin Söderqvist), 3–11 (53.02) Vojtech Mrazek (Gustav Nilsson, Eric Norelius), 3–12 (53.38) Eric Norelius (Erik Wickström, Max Gustafsson).

Nästa match:

Östhammars SK U20: IFK Täby HC, hemma, 19 oktober

Wings HC Arlanda: Väsby IK HK, hemma, 18 oktober