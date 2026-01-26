Wings HC Arlanda segrade i toppmötet – Odin Johnsson Berger hjälte

Wings HC Arlanda vann med 2–1 mot Enköping

Wings HC Arlandas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Odin Johnsson Berger avgjorde för Wings HC Arlanda

Enköping tog emot Wings HC Arlanda i måndagens toppmöte i U20 allettan östra. Och det slutade med seger för bortalaget Wings HC Arlanda, som besegrade Enköping med 2–1 (0–0, 1–1, 1–0).

Wings HC Arlanda har därmed sex raka segrar. Enköping däremot har fem raka förluster.

Senast lagen möttes tog Enköping en storseger med 8–3, men den här gången var det Wings HC Arlanda som var starkare.

Enköping–Wings HC Arlanda – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Eliott Zetterberg gjorde 1–0 till Wings HC Arlanda 0.14 in i andra perioden efter förarbete från Oscar Bröms Strengbom. Efter 19.42 i andra perioden nätade Erik Nederberg framspelad av Linus Wall och kvitterade för Enköping.

12.29 in i tredje perioden satte Odin Johnsson Berger pucken på pass av Oscar Bröms Strengbom och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 1–2.

I nästa omgång har Enköping Tumba borta i Ishuset, lördag 31 januari 13.00. Wings HC Arlanda spelar borta mot Järna fredag 30 januari 19.30.

Enköping–Wings HC Arlanda 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)

U20 allettan östra, Bahcohallen

Andra perioden: 0–1 (20.14) Eliott Zetterberg (Oscar Bröms Strengbom), 1–1 (39.42) Erik Nederberg (Linus Wall).

Tredje perioden: 1–2 (52.29) Odin Johnsson Berger (Oscar Bröms Strengbom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 0-1-4

Wings HC Arlanda: 5-0-0

Nästa match:

Enköping: IFK Tumba IK, borta, 31 januari 13.00

Wings HC Arlanda: Järna SK, borta, 30 januari 19.30