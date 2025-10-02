Wilmer Olmats gjorde två mål när BIK Karlskoga vann mot Lindlöven J18

Seger för BIK Karlskoga med 5–2 mot Lindlöven J18

BIK Karlskogas Wilmer Olmats tvåmålsskytt

Fjärde förlusten i rad för Lindlöven J18

Det blev BIK Karlskoga som vann matchen borta mot Lindlöven J18 i U18 regional väst herr på torsdagen. 2–5 (0–1, 0–0, 2–4) slutade matchen.

BIK Karlskogas tränare Tim Frölander tyckte så här om matchen:

– Skönt att äntligen få tre poäng med oss hem till Karlskoga. Vi gör en okej insats idag, vi får en kanon start med 0–1 efter 18 sekunder. Sedan kuggar det inte riktigt i för oss, men vi reder ut det bra och vinner rättvist med 2–5.

I och med detta har Lindlöven J18 fyra förluster i rad.

Vincent Axelsson gjorde 1–0 till BIK Karlskoga efter bara 18 sekunder assisterad av Olle Andersson och Axel Söderblom.

Andra perioden blev mållös. BIK Karlskoga vann också tredje perioden 2–4 och matchen slutade 2–5.

Olle Andersson gjorde ett mål för BIK Karlskoga och två assist.

Lindlöven J18 har en vinst och fyra förluster och 11–30 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan BIK Karlskoga har två vinster och tre förluster och 16–27 i målskillnad.

För BIK Karlskoga gör resultatet att man nu ligger på nionde plats i tabellen medan Lindlöven J18 är på elfte plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 5 oktober. Då möter Lindlöven J18 Örebro Hockey U18 i Behrn Arena 14.00. BIK Karlskoga tar sig an VIK Hockey U18 hemma 13.30.

Lindlöven J18–BIK Karlskoga 2–5 (0–1, 0–0, 2–4)

U18 regional väst herr, Lindehov

Första perioden: 0–1 (0.18) Vincent Axelsson (Olle Andersson, Axel Söderblom).

Tredje perioden: 0–2 (42.51) Olle Andersson (Vincent Axelsson, Adam Skoogh), 0–3 (48.07) Wilmer Olmats, 1–3 (51.10) Lucas Sjöö (Lorenzo Karlefäldt), 1–4 (53.26) Wilmer Olmats (Lucas Svensson, Algot Bonander), 2–4 (56.24) Loke Österlund (Lorenzo Karlefäldt, Sixten Manfredsson), 2–5 (59.07) Adam Skoogh (Olle Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven J18: 1-0-4

BIK Karlskoga: 2-0-3

Nästa match:

Lindlöven J18: Örebro HK, borta, 5 oktober

BIK Karlskoga: VIK Västerås HK, hemma, 5 oktober