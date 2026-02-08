William Danielsen det stora utropstecknet när Falu IF slog Kalix

Falu IF vann med 6–5 efter förlängning

William Danielsen med tre mål för Falu IF

Andra raka segern för Falu IF

Falu IF besegrade Kalix hemma i hockeyettan norra med 6–5 (0–0, 3–3, 2–2, 1–0) efter förlängning. Men mycket snack handlade om William Danielsen – som gjorde ett hattrick för Falu IF.

William Danielsen slog till 3.17 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 6–5-mål.

William Danielsen tremålsskytt för Falu IF

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

I andra perioden fortsatte lagen att följas åt. Perioden slutade 3–3 och resultatet var 3–3 efter två perioders spel.

Efter 11.29 i tredje perioden gjorde Kalix 3–4 genom Albin Säteri.

Viggo Aspling och Pontus Falk låg sen bakom vändningen till 5–4 för Falu IF.

Kalix kvitterade till 5–5 genom Oliver Selström med 41 sekunder kvar att spela. Målet kom med 41 sekunder kvar att spela.

Stor matchhjälte för Falu IF blev William Danielsen som 3.17 in i förlängningen satte det avgörande 6–5-målet.

Viggo Aspling gjorde ett mål för Falu IF och två målgivande passningar, William Danielsen gjorde tre mål och Pontus Falk stod för två mål och ett assist.

Falu IF:s nya tabellposition är 14:e plats medan Kalix är på åttonde plats. Ett fint lyft i tabellen för Falu IF som så sent som den 27 januari låg på 18:e plats.

Falu IF möter Sollentuna i nästa match borta onsdag 11 februari 19.00. Kalix möter samma dag Piteå hemma.

Falu IF–Kalix 6–5 (0–0, 3–3, 2–2, 1–0)

Hockeyettan norra, Lugnets Ishall

Andra perioden: 0–1 (24.07) Adam Persson (William Björck), 1–1 (28.41) Pontus Falk (Benjamin Dahlén, Viggo Aspling), 1–2 (33.21) Noah Idebäck (Filip Runbjer, Oliver Selström), 2–2 (34.10) William Danielsen (Albin Wiklund Norman, Philip Hasselgren), 3–2 (34.59) William Danielsen (Filip Hedberg, Albin Pousette), 3–3 (37.10) Liam Lundberg.

Tredje perioden: 3–4 (51.29) Albin Säteri, 4–4 (54.03) Viggo Aspling (Pontus Falk, Benjamin Dahlén), 5–4 (56.59) Pontus Falk (Viggo Aspling, Simon Daniels), 5–5 (59.19) Oliver Selström (Filip Runbjer).

Förlängning: 6–5 (63.17) William Danielsen (Filip Hedberg, Oscar Haglund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu IF: 3-0-2

Kalix: 1-2-2

Nästa match:

Falu IF: Sollentuna HC, borta, 11 februari 19.00

Kalix: Piteå HC, hemma, 11 februari 19.00