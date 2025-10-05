Wille Johansson och Victor Klockervold målskyttar när Färjestad vände mot Rögle

Färjestad-seger med 2–1 mot Rögle

Wille Johansson avgjorde för Färjestad

Andra raka nederlaget för Rögle

Inför sista perioden var Rögle i ledningen med 1–0 i Catena Arena. Men Färjestad vände – och vann. Till slut blev det 1–2 i matchen i U20 nationell södra.

Färjestads tränare Niklas Fogström tyckte så här om matchen:

– Vi gör en bra match, är ineffektiva i två perioder men i tredje gör vi ändå två mål. På något sätt en rättvis seger.

Rögle–Färjestad – mål för mål

Första perioden blev mållös. 10.33 in i andra perioden gjorde Rögle 1–0. Målskytt var Johannes Neumann på pass av Milo Fortkord och Oliver Dejbjerg Larsen. Victor Klockervold och Wille Johansson såg till att Färjestad vände till ledning med 1–2.

Det här var Rögles andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Färjestads andra uddamålsseger.

För tabellens utseende betyder det här att Rögle ligger på fjärde plats medan Färjestad har sjundeplatsen.

I nästa match möter Rögle SSK U20 hemma på lördag 11 oktober 16.00. Färjestad möter Linköping onsdag 8 oktober 19.00 borta.

Rögle–Färjestad 1–2 (0–0, 1–0, 0–2)

U20 nationell södra, Catena Arena

Andra perioden: 1–0 (30.33) Johannes Neumann (Milo Fortkord, Oliver Dejbjerg Larsen).

Tredje perioden: 1–1 (41.50) Victor Klockervold (Elias Eriksson, Douglas Sättermann), 1–2 (44.01) Wille Johansson (Mikkel Eriksen, Jack Berglund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 3-0-2

Färjestad: 3-1-1

Nästa match:

Rögle: Södertälje SK, hemma, 11 oktober

Färjestad: Linköping HC, borta, 8 oktober