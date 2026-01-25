Wilgot Älvero fixade segern för Kiruna i matchen mot SK Lejon

Seger för Kiruna med 5–4 efter förlängning

Wilgot Älvero gjorde tre mål för Kiruna

Andra raka förlusten för SK Lejon

Det blev ett hattrick för Kirunas Wilgot Älvero i matchen mot SK Lejon i U20 region norr fortsättning herr. Kiruna vann på bortaplan med 5–4 (0–0, 2–2, 2–2, 1–0) efter förlängning.

Wilgot Älvero blev matchhjälte med sitt avgörande 5–4-mål efter bara 40 sekunder i förlängningen.

Wilgot Älvero tremålsskytt för Kiruna

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

2.32 in i andra perioden spräckte SK Lejon nollan genom Jesper Wändin framspelad av Klas Lundström och Jacob Marklund. Efter 7.14 i andra perioden nätade Casper Larsson på pass av Jack Meier-Tomassen och Erik Blancher och gjorde 2–0. Kirunas Wilgot Älvero gjorde 2–1 efter 16.03 framspelad av Vincent Movenius och Scott Paulsson. Wilgot Älvero gjorde dessutom 2–2 efter 18.29 på pass av Taras Boiko och Gustav Laaksonen.

Efter 13.42 i tredje perioden gjorde SK Lejon 3–2 genom John Kempe.

Kiruna gjorde 3–3 genom Scott Paulsson efter 14.28 av perioden.

SK Lejon tog ledningen på nytt genom John Kempe som gjorde sitt andra mål med 1.11 kvar i perioden.

Kiruna gjorde 4–4 genom Vincent Movenius med 23 sekunder kvar av perioden.

I förlängningen tog det 40 sekunder innan Kiruna också avgjorde till 5–4. Matchvinnare för bortalaget blev Wilgot Älvero, framspelad av Scott Paulsson och William Jakobsson.

Wilgot Älvero gjorde tre mål för Kiruna och ett assist, Scott Paulsson stod för fyra poäng, varav ett mål och Vincent Movenius gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Kirunas nya tabellposition är femte plats medan SK Lejon är på sjunde plats.

När lagen möttes senast vann Kiruna med 8–5.

SK Lejon tar sig an Vännäs i nästa match borta onsdag 28 januari 19.30. Kiruna möter Vännäs hemma lördag 31 januari 18.30.

SK Lejon–Kiruna 4–5 (0–0, 2–2, 2–2, 0–1)

U20 region norr fortsättning herr, Skellefteå Kraft Arena

Andra perioden: 1–0 (22.32) Jesper Wändin (Klas Lundström, Jacob Marklund), 2–0 (27.14) Casper Larsson (Jack Meier-Tomassen, Erik Blancher), 2–1 (36.03) Wilgot Älvero (Vincent Movenius, Scott Paulsson), 2–2 (38.29) Wilgot Älvero (Taras Boiko, Gustav Laaksonen).

Tredje perioden: 3–2 (53.42) John Kempe (Jack Meier-Tomassen), 3–3 (54.28) Scott Paulsson (Vincent Movenius, Wilgot Älvero), 4–3 (58.49) John Kempe (Josef Bygdén, Erik Blancher), 4–4 (59.37) Vincent Movenius (Scott Paulsson, Million Glad Ahlzén).

Förlängning: 4–5 (60.40) Wilgot Älvero (Scott Paulsson, William Jakobsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SK Lejon: 2-1-2

Kiruna: 3-0-2

Nästa match:

SK Lejon: Vännäs HC, borta, 28 januari 19.30

Kiruna: Vännäs HC, hemma, 31 januari 18.30