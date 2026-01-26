Wiberg matchvinnare – när Sollentuna vände och vann

Sollentuna vann med 3–2 mot Huddinge

Sollentunas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Sollentunas Erik Wiberg tvåmålsskytt

Två mål av Erik Wiberg i tredje perioden gjorde att Sollentuna vände på matchen mot Huddinge – och vann.

Hemmalaget Huddinge hade greppet inför tredje perioden och ledde med 2–1 i U20 region öst fortsättning herr. Till slut blev det 3–2 till bortalaget.

Segern var Sollentunas sjätte på de senaste sju matcherna.

Erik Wiberg tvåmålsskytt för Sollentuna

Sebastian Wiman gjorde 1–0 till Huddinge efter bara 1.55. Efter 7.17 kvitterade Sollentuna genom Isac Crozzoli assisterad av Elias Sunebäck och Elias Björkqvist.

Efter 9.14 i andra perioden slog Hugo Christersson till framspelad av William Gleisner och Alexander Lenngren och gav Huddinge ledningen.

Efter 1.30 i tredje perioden kvitterade Sollentuna genom Erik Wiberg efter förarbete från Eric Hovmöller. 13.27 in i tredje perioden fick Erik Wiberg utdelning på nytt på pass av Victor Logren och Eric Hovmöller och avgjorde matchen. Wiberg fullbordade därmed lagets vändning.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Huddinge IK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Sollentuna HC vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Lördag 31 januari möter Huddinge Nyköping borta 11.30 och Sollentuna möter Flemingsberg hemma 17.30.

Huddinge–Sollentuna 2–3 (1–1, 1–0, 0–2)

U20 region öst fortsättning herr, Björkängshallen

Första perioden: 1–0 (1.55) Sebastian Wiman, 1–1 (7.17) Isac Crozzoli (Elias Sunebäck, Elias Björkqvist).

Andra perioden: 2–1 (29.14) Hugo Christersson (William Gleisner, Alexander Lenngren).

Tredje perioden: 2–2 (41.30) Erik Wiberg (Eric Hovmöller), 2–3 (53.27) Erik Wiberg (Victor Logren, Eric Hovmöller).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 3-0-2

Sollentuna: 4-1-0

Nästa match:

Huddinge: Nyköpings HF Ungdom, borta, 31 januari 11.30

Sollentuna: Flemingsbergs IK, hemma, 31 januari 17.30