Washington segrade i toppmötet – Connor McMichael hjälte

Seger för Washington med 3–2 efter förlängning

Ethen Frank tvåmålsskytt för Washington

Connor McMichael avgjorde för Washington

Washington tog emot Montreal i onsdagens toppmöte i NHL. Och det slutade med seger för hemmalaget Washington, som besegrade Montreal med 3–2 (0–1, 0–1, 2–0, 1–0) efter förlängning.

Connor McMichael slog till 4.21 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Washington vann därmed för fjärde matchen i rad mot just Montreal.

Montreal tog ledningen efter 8.14 genom Josh Anderson.

Efter 7.40 i andra perioden slog Brendan Gallagher till framspelad av Phillip Danault och Zachary Bolduc och gjorde 0–2.

5.06 in i tredje perioden fick Ethen Frank utdelning på pass av Matt Roy och Rasmus Sandin och reducerade. Laget kvitterade till 2–2 med 1.54 kvar att spela återigen genom Ethen Frank assisterad av Rasmus Sandin och Anthony Beauvillier.

I förlängningen tog det 4.21 innan Washington också avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Connor McMichael, på pass av Dylan Strome och Rasmus Sandin.

Washingtons Rasmus Sandin hade tre assists.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Washington med 18–14 och Montreal med 18–13 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Washington med 8–4.

Nästa motstånd för Washington är San Jose. Montreal tar sig an Buffalo borta. Båda matcherna spelas fredag 16 januari 01.00.

Washington–Montreal 3–2 (0–1, 0–1, 2–0, 1–0)

NHL, Capital One Arena

Första perioden: 0–1 (8.14) Josh Anderson.

Andra perioden: 0–2 (27.40) Brendan Gallagher (Phillip Danault, Zachary Bolduc).

Tredje perioden: 1–2 (45.06) Ethen Frank (Matt Roy, Rasmus Sandin), 2–2 (58.06) Ethen Frank (Rasmus Sandin, Anthony Beauvillier).

Förlängning: 3–2 (64.21) Connor McMichael (Dylan Strome, Rasmus Sandin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 3-0-2

Montreal: 3-1-1

Nästa match:

Washington: San Jose Sharks, hemma, 16 januari 01.00

Montreal: Buffalo Sabres, borta, 16 januari 01.00