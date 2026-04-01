Washington besegrade Philadelphia på hemmaplan

Washington segrade – 6–4 mot Philadelphia

Alexander Ovetjkin avgjorde för Washington

Tredje raka segern för Washington

Washington vann matchen hemma mot Philadelphia i NHL på onsdagen. 6–4 (2–0, 2–2, 2–2) slutade matchen.

New Jersey nästa för Washington

Washington tog ledningen efter 14.59 genom Tom Wilson på pass av Pierre-Luc Dubois och Rasmus Sandin. Efter 18.35 gjorde laget 2–0 när Alexander Ovetjkin hittade rätt efter förarbete från Matt Roy och Connor McMichael.

Philadelphia reducerade och kvitterade till 2–2 genom Travis Sanheim och Carl Grundström i början av andra perioden.

Washington gjorde dock två mål i andra perioden och gick från 2–2 till 4–2, målen av Jakob Chychrun och Ryan Leonard.

Philadelphia reducerade dock till 4–3 genom Christian Dvorak tidigt i tredje perioden av perioden.

Washington gjorde 5–3 genom Alexander Ovetjkin som gjorde sitt andra mål på pass av Connor McMichael och Jakob Chychrun efter 3.47.

Philadelphia gjorde 5–4 genom Denver Barkey efter 7.52 av perioden.

Washington kunde dock avgöra till 6–4 med 1.04 kvar av matchen genom Tom Wilson.

Washingtons Pierre-Luc Dubois hade fyra assists och Jakob Chychrun gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Det här var fjärde mötet mellan Washington och Philadelphia den här säsongen. Philadelphia Flyers har tagit två segrar före den här matchen. Washington Capitals vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Fredag 3 april möter Washington New Jersey borta 01.30 och Philadelphia möter Detroit hemma 01.00.