Walther Stoltz tvåmålsskytt när Ånge U18 vann mot AIK-Hockey Härnösand U18

Ånge U18-seger med 5–3 mot AIK-Hockey Härnösand U18

Ånge U18:s Walther Stoltz tvåmålsskytt

AIK-Hockey Härnösand U18:s fjärde raka förlust

Det blev Ånge U18 som vann matchen borta mot AIK-Hockey Härnösand U18 i U18 division 1 norra B herr på onsdagen. 3–5 (1–0, 0–2, 2–3) slutade matchen.

Ånge U18:s tränare Rikard Andersson tyckte så här om matchen:

– Bra kämpainsats av hela laget, vi fokuserade på att vara disciplinerade, vinna puck och spela enkelt och vinner rättvist.

Resultatet innebär att AIK-Hockey Härnösand U18 nu har fyra förluster i rad.

Walther Stoltz tvåmålsskytt för Ånge U18

Markuss Staugis gav AIK-Hockey Härnösand U18 ledningen efter 11.13 på pass av Andre Hasko.

Efter 4.22 i andra perioden slog Isak Viberg till framspelad av Walther Stoltz och Alvin Fridolf och kvitterade för Ånge U18.

Olle Edler gjorde dessutom 1–2 efter 17.20 på pass av Albin Käck och Walther Stoltz.

Ånge U18 inledde tredje perioden med att göra 1–3 genom Walther Stoltz innan AIK-Hockey Härnösand U18 svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Andre Hasko för framspelad av Alfred Sjöholm och Markuss Staugis efter 6.50.

I slutminuterna var det dock Ånge U18 som punkterade matchen. Walther Stoltz gjorde 3–4 efter 10.06, innan Casey Hooker-Owén satte 3–5 efter 10.33.

Walther Stoltz gjorde två mål för Ånge U18 och tre assist. Markuss Staugis stod för tre poäng, varav två mål för AIK-Hockey Härnösand U18.

Det här betyder att Ånge U18 ligger på sjätte plats i tabellen och AIK-Hockey Härnösand U18 är på åttonde plats.

Lagen möts igen i nästa match, i Kastbergshallen fredag 12 december 19.30.

AIK-Hockey Härnösand U18–Ånge U18 3–5 (1–0, 0–2, 2–3)

U18 division 1 norra B herr, Högslättens Ishall

Första perioden: 1–0 (11.13) Markuss Staugis (Andre Hasko).

Andra perioden: 1–1 (24.22) Isak Viberg (Walther Stoltz, Alvin Fridolf), 1–2 (37.20) Olle Edler (Albin Käck, Walther Stoltz).

Tredje perioden: 1–3 (43.54) Walther Stoltz (Albin Käck, Teo Rahm), 2–3 (44.45) Markuss Staugis (Alfred Sjöholm), 3–3 (46.50) Andre Hasko (Alfred Sjöholm, Markuss Staugis), 3–4 (50.06) Walther Stoltz, 3–5 (50.33) Casey Hooker-Owén (Walther Stoltz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK-Hockey Härnösand U18: 1-0-4

Ånge U18: 2-0-3

Nästa match:

AIK-Hockey Härnösand U18: Ånge IK, borta, 12 december 19.30

Ånge U18: AIK-Hockey Härnösand, hemma, 12 december 19.30