Vita Hästens fina svit mot Tranås J18 fortsätter

Vita Hästen segrade – 5–1 mot Tranås J18

Max Holmer avgjorde för Vita Hästen

Tredje raka segern för Vita Hästen

Tranås J18 har varit lite av ett favoritmotstånd för Vita Hästen. På torsdagen tog Vita Hästen ännu en seger borta mot Tranås J18. Matchen i U18 regional syd vår slutade 5–1 (1–1, 2–0, 2–0). Det var Vita Hästens fjärde raka seger mot just Tranås J18.

Resultatet innebär att Tranås J18 nu har fyra förluster i rad.

Tranås J18–Vita Hästen – mål för mål

Tranås J18 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 3.49 slog Olle Gustafsson till på pass av Leo Andersson. Efter 11.37 kvitterade Vita Hästen när Ville Emvall slog till på passning från Hannes Laurell och Eliam Heine-Hällborn.

Vita Hästen gjorde också 1–2 efter 8.30 i andra perioden när Max Holmer hittade rätt på pass av Petter Horndahl och Ivar Eriksson. Milliam Dahlgren gjorde dessutom 1–3 efter 16.30 framspelad av Eliam Heine-Hällborn och Ville Emvall.

3.45 in i tredje perioden satte Ville Emvall pucken på nytt på pass av Milliam Dahlgren och Eliam Heine-Hällborn och ökade ledningen. Efter 7.57 nätade Milliam Dahlgren återigen och ökade ledningen för Vita Hästen.

Milliam Dahlgren gjorde två mål för Vita Hästen och spelade fram till ett mål, Eliam Heine-Hällborn hade tre assists och Ville Emvall stod för tre poäng, varav två mål.

Vita Hästen vann senast lagen möttes, 2014, med 2–1 i Bredstorpshallen.

Den 19 februari möts lagen återigen, då i Himmelstalundshallen.

Tranås J18 tar sig an Troja-Ljungby U18 i nästa match borta söndag 18 januari 15.30. Vita Hästen möter samma dag 13.30 Tingsryd hemma.

Tranås J18–Vita Hästen 1–5 (1–1, 0–2, 0–2)

U18 regional syd vår, Tranås Åkeri Arena

Första perioden: 1–0 (3.49) Olle Gustafsson (Leo Andersson), 1–1 (11.37) Ville Emvall (Hannes Laurell, Eliam Heine-Hällborn).

Andra perioden: 1–2 (28.30) Max Holmer (Petter Horndahl, Ivar Eriksson), 1–3 (36.30) Milliam Dahlgren (Eliam Heine-Hällborn, Ville Emvall).

Tredje perioden: 1–4 (43.45) Ville Emvall (Milliam Dahlgren, Eliam Heine-Hällborn), 1–5 (47.57) Milliam Dahlgren.

Nästa match:

Tranås J18: IF Troja-Ljungby, borta, 18 januari 15.30

Vita Hästen: Tingsryds AIF, hemma, 18 januari 13.30