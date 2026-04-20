Thomas Rhodin lämnade MoDo efter sin tid som assisterande tränare i klubben.

Nu uppger Värmlands Folkblad att 55-åringen kan få jobb i Schweiz.

– Det är hyfsat nära men kommer nog dröja någon vecka till, säger Rhodin till tidningen.

Thomas Rhodin uppges vara på väg till Schweiz efter tiden i MoDo.

Förra året fick Thomas Rhodin lämna jobbet som assisterande tränare i Färjestad BK.

Han gick sedan en längre tid utan ett jobb innan MoDo ringde. ”Totto” anslöt sedan till Ö-viksklubben och var assisterande tränare till Fredrik Andersson under resten av säsongen i HockeyAllsvenskan. Strax efter att MoDo blivit utslagna i semifinal mot BIK Karlskoga kom däremot beskedet att Rhodin lämnar och inte blir kvar i Örnsköldsvik.

Nu berättar 55-åringen att han trivdes väldigt bra i MoDo, men tackade nej till att fortsätta i klubben. Detta på grund av sociala orsaker.

– Hur man än vrider och vänder på det, om det så är med flyg inklusive byten, tåg via Stockholm eller egen bil, är det nio timmar mellan Ö-vik och Karlstad. Om vi hade två dagar ledigt hade det inneburit två dagar i bilen för att i princip vara hemma en kväll. Ett tufft avstånd, säger Rhodin till Värmlands Folkblad.

Thomas Rhodin uppges flytta till Schweiz

Nu letar Thomas Rhodin efter ett nytt tränarjobb. Förra året fick han länge gå som arbetssökande, men i år går jobbsökandet bättre då han har kunnat vara ute tidigare och leta efter en ny klubbadress.

– Många klubbar är väldigt proffsiga, säger direkt om de är intresserade eller om de kanske har något annat spår. Några har varit lite sämre… Men totalt sett har det varit spännande och stor skillnad mot i fjol – jag har varit i kontakt med ett antal olika klubbar och fått lite valmöjligheter, säger han till VF.

Enligt Värmlands Folkblad är ”Totto” Rhodin nu också nära ett nytt tränarjobb. Tidningen uppger att Rhodin är på väg ut till Europa, och mest sannolikt till Schweiz, för sitt nästa jobb.

– Haha, jäklar vad det sägs grejer. Det kan ligga något i det… Det lutar åt det hållet. Det är hyfsat nära men kommer nog dröja någon vecka till, säger Thomas Rhodin.

Thomas Rhodin är en legendar i Färjestad med 742 matcher i FBK-tröjan, vilket är fjärde mest i klubbens historia. Han tillbringade 15 säsonger i klubben och vann fyra SM-guld, 1997, 2002, 2006 och 2009. Han har sedan varit både sportchef och assisterande tränare i Färjestad under många år innan han fick lämna förra året. Om han flyttar till Schweiz vore det hans första tränarjobb utomlands. Rhodin tillbringade fem år utomlands som spelare, tre i Tyskland och två i just Schweiz.

