Vita Hästen tog ny seger mot favoritmotståndet

Vita Hästen vann med 5–4 efter straffar

Jesper Samuelsson avgjorde för Vita Hästen

21:a segern för Vita Hästen

Huddinge har varit lite av ett favoritmotstånd för Vita Hästen. På onsdagen tog Vita Hästen ännu en seger borta mot Huddinge. Matchen i hockeyettan södra slutade 5–4 (0–1, 1–2, 3–1, 0–0, 1–0) efter straffar. Det var Vita Hästens sjätte raka seger mot just Huddinge.

Huddinge–Vita Hästen – mål för mål

Alexander Jarl Åhlin gav Huddinge ledningen efter 14 minuter.

Huddinge gjorde 2–0 genom Eric Eljas efter 14.09 i andra perioden och kom allt närmare segern.

Vita Hästen reducerade dock till 2–1 genom Emil Öhrwall med 3.18 kvar att spela av perioden.

Efter 19.08 gjorde Huddinge 3–1 genom Alexander Jarl Åhlin som gjorde sitt andra mål.

Vita Hästen reducerade och kvitterade till 3–3 genom Gustav Lindberg och Leon Matthiasson i början av tredje perioden i tredje perioden.

Huddinge tog ledningen på nytt genom Hampus Nilsson efter 7.59 i tredje perioden.

Vita Hästen gjorde 4–4 genom Adam Aunes Johansson med 3.50 kvar att spela av perioden.

I straffläggningen var det Vita Hästen som avgjorde till 4–5. Den avgörande straffen stod Jesper Samuelsson för.

Med fyra omgångar kvar är Huddinge på 13:e plats i tabellen medan Vita Hästen är på andra plats. Så sent som den 24 januari låg Huddinge på 17:e plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Vita Hästen med 3–2 efter avgörande på straffar.

Nästa motstånd för Huddinge är Mjölby. Vita Hästen tar sig an Tingsryd hemma. Båda matcherna spelas fredag 20 februari 19.00.

Huddinge–Vita Hästen 4–5 (1–0, 2–1, 1–3, 0–0, 0–1)

Hockeyettan södra, Björkängshallen

Första perioden: 1–0 (14.40) Alexander Jarl Åhlin.

Andra perioden: 2–0 (34.09) Eric Eljas (Björn Jonasson, Daniel Liiv), 2–1 (36.42) Emil Öhrwall (Marcus Eriksson, Mattias Bäckman), 3–1 (39.08) Alexander Jarl Åhlin (Daniel Liiv).

Tredje perioden: 3–2 (40.10) Gustav Lindberg (Marcus Eriksson), 3–3 (42.12) Leon Matthiasson (Colin Smith, Hugo Styf), 4–3 (47.59) Hampus Nilsson (David Puikkonen, Tobias Ahlén), 4–4 (56.10) Adam Aunes Johansson (Colin Smith, Gustav Lindberg).

Straffar: 4–5 (65.00) Jesper Samuelsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 3-1-1

Vita Hästen: 3-1-1

Nästa match:

Huddinge: Mjölby HC, borta, 20 februari 19.00

Vita Hästen: Tingsryds AIF, hemma, 20 februari 19.00