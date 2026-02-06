Vita Hästen säkrade seger mot Grums

Vita Hästen vann med 4–1 mot Grums

Vita Hästens femte seger på de senaste sex matcherna

Jesper Sellin matchvinnare för Vita Hästen

Vita Hästen tog hem de tre poängen efter seger på bortaplan mot Grums i hockeyettan södra. 1–4 (1–1, 0–2, 0–1) slutade matchen på fredagen.

Segern var Vita Hästens femte på de senaste sex matcherna.

Visby/Roma nästa för Vita Hästen

Joel Nyman gav Grums ledningen efter 9.34 efter förarbete av Hugo Bergvall. Vita Hästen kvitterade till 1–1 efter 17.47 när Casper Östberg hittade rätt assisterad av Gustav Lindberg och Mattias Bäckman.

Laget tog ledningen redan efter efter 14 sekunder i andra perioden genom Jesper Sellin. Efter 16.45 i andra perioden nätade Marcus Eriksson framspelad av Emil Öhrwall och gjorde 1–3.

5.09 in i tredje perioden satte Adam Aunes Johansson pucken på pass av Mattias Bäckman och Marcus Eriksson och ökade ledningen.

När lagen möttes senast vann Vita Hästen med 5–3.

Söndag 8 februari 16.00 spelar Grums hemma mot Huddinge. Vita Hästen möter Visby/Roma hemma i Himmelstalundshallen söndag 15 februari 16.00.

Grums–Vita Hästen 1–4 (1–1, 0–2, 0–1)

Hockeyettan södra, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (9.34) Joel Nyman (Hugo Bergvall), 1–1 (17.47) Casper Östberg (Gustav Lindberg, Mattias Bäckman).

Andra perioden: 1–2 (20.14) Jesper Sellin, 1–3 (36.45) Marcus Eriksson (Emil Öhrwall).

Tredje perioden: 1–4 (45.09) Adam Aunes Johansson (Mattias Bäckman, Marcus Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 1-0-4

Vita Hästen: 4-1-0

Nästa match:

Grums: Huddinge IK, hemma, 8 februari 16.00

Vita Hästen: Visby/Roma, hemma, 15 februari 16.00