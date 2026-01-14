Vita Hästen ny serieledare efter seger mot Järfälla

Vita Hästen segrade – 5–3 mot Järfälla

Vita Hästens sjätte seger på de senaste sju matcherna

Gustav Lindberg gjorde tre mål för Vita Hästen

Segern mot Järfälla på hemmaplan innebär att Vita Hästen nu är serieledare i hockeyettan södra, en poäng före Karlskrona. Karlskrona har dock två matcher mindre spelade. Vita Hästen vände och vann med 5–3 (1–2, 2–0, 2–1). Järfälla ligger på 18:e plats i tabellen.

– Ja vi tar tre poäng, det tar vi med oss. Vi är inne i en period där vi inte tycker att vi har 100% stäm. Det går upp och ner i hockey. Vi jobbar på för att slipa på spelet och detaljer. Nu ser vi fram emot grästorp borta, tyckte Vita Hästens assisterande tränare Jonatan Arildsson.

Järfällas tränare Fredric Forslund kommenterade matchen:

– En bra hockeymatch där vi står upp bra mot en bra motstånd. Nära att knipa en poäng men tyvärr sätter de sista i tom målbur.

Vita Hästen tog därmed sjunde raka seger mot just Järfälla.

Gustav Lindberg tremålsskytt för Vita Hästen

Järfälla tog ledningen i första perioden genom Hugo Frylén.

Vita Hästen gjorde 1–1 genom Helmer Styf efter 7.11.

Efter 8.55 i matchen gjorde Järfälla 1–2 genom Neo Wahlbom.

Gustav Lindberg kvitterade för Vita Hästen efter 1.16 in i andra perioden med assist av Victor Lindman. Vita Hästen gjorde också 3–2 efter 15.18 i andra perioden när Emil Öhrwall hittade rätt på pass av Leon Matthiasson och Gustav Lindberg.

Vita Hästen utökade ledningen genom Gustav Lindberg som gjorde sitt andra mål efter 3.56 i tredje perioden.

Järfälla reducerade dock till 4–3 genom Gustav Eurenius när bara två minuter återstod att spela och skapade åter spänning i matchen.

Vita Hästen kunde dock avgöra till 5–3 med 44 sekunder kvar av matchen genom Gustav Lindberg.

Vita Hästens Gustav Lindberg stod för tre mål och ett assist.

Vita Hästen har fyra segrar och en förlust och 17–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Järfälla har en vinst och fyra förluster och 14–23 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Vita Hästen med 5–1.

I nästa match möter Vita Hästen Grästorps IK borta och Järfälla möter Mariestad borta. Båda matcherna spelas fredag 16 januari 19.00.

Vita Hästen–Järfälla 5–3 (1–2, 2–0, 2–1)

Hockeyettan södra, Himmelstalundshallen

Första perioden: 0–1 (6.36) Hugo Frylén, 1–1 (7.11) Helmer Styf (Adam Aunes Johansson), 1–2 (8.55) Neo Wahlbom (Gustav Eurenius, Hugo Frylén).

Andra perioden: 2–2 (21.16) Gustav Lindberg (Victor Lindman), 3–2 (35.18) Emil Öhrwall (Leon Matthiasson, Gustav Lindberg).

Tredje perioden: 4–2 (43.56) Gustav Lindberg (Colin Smith, Hugo Styf), 4–3 (58.10) Gustav Eurenius (Christian Holmblad), 5–3 (59.16) Gustav Lindberg (Emil Öhrwall, Hugo Styf).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen: 4-0-1

Järfälla: 1-0-4

Nästa match:

Vita Hästen: Grästorps IK, borta, 16 januari 19.00

Järfälla: Mariestad BoIS HC, borta, 16 januari 19.00