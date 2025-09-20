Vita Hästen J20 utklassade Mighty Ravens – vann med 23–0

Seger för Vita Hästen J20 med 23–0 mot Mighty Ravens

Liam Eneman med fem mål för Vita Hästen J20

Wille Moberg avgjorde för Vita Hästen J20

Vita Hästen J20 övertygade när laget vann på bortaplan mot Mighty Ravens i U20 division 1 C syd herr med hela 23–0 (6–0, 9–0, 8–0).

Riktigt bra var Liam Eneman, som stod för hela fem mål för Vita Hästen J20.

Liam Eneman femmålsskytt för Vita Hästen J20

I första perioden var det Vita Hästen J20 som spelade bäst. Laget vann perioden klart med 6–0.

Även i andra perioden var det Vita Hästen J20 som spelade bäst och gick från 0–6 till 0–15 tack vare åtta raka mål (! ), två mål av Emil Aldén, två mål av Melvin Mörlin, två mål av Adam Svedman, ett mål av Liam Eneman, ett mål av Emil Önander och ett mål av Filip Törnström. Vita Hästen J20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 23–0. Målen i sista perioden gjordes av Liam Eneman, som gjorde två mål, Wille Moberg, Emil Önander, Milo Lennartsson, Emil Aldén, Adam Svedman och Jakob Holgersson.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 25 oktober i Himmelstalundshallen.

Tisdag 23 september spelar Mighty Ravens borta mot Mjölby 19.30 och Vita Hästen J20 mot Nässjö hemma 19.00 i Himmelstalundshallen.

Mighty Ravens–Vita Hästen J20 0–23 (0–6, 0–9, 0–8)

U20 division 1 C syd herr, Stångebro Ishall

Första perioden: 0–1 (2.40) Wille Moberg (Emil Önander, Alfred Gustafsson), 0–2 (9.51) Milo Lennartsson (Emil Aldén, Melvin Mörlin), 0–3 (11.36) Liam Eneman (Emil Önander, Filip Törnström), 0–4 (13.23) Adam Svedman (Milo Lennartsson, Vidar Torstensson), 0–5 (16.55) Liam Eneman (Elliot Fäldt, Emil Önander), 0–6 (18.48) Linus Boman (Elliot Fäldt, Emil Aldén).

Andra perioden: 0–7 (20.34) Melvin Mörlin (Emil Aldén, Milo Lennartsson), 0–8 (23.55) Emil Aldén (Melvin Mörlin, Milo Lennartsson), 0–9 (25.28) Emil Önander (Elliot Fäldt), 0–10 (29.39) Filip Törnström (Liam Eneman, Emil Önander), 0–11 (31.17) Emil Aldén (Elliot Fäldt), 0–12 (32.39) Adam Svedman (Frans Vejkabo), 0–13 (34.51) Melvin Mörlin (Liam Eneman, Alfred Gustafsson), 0–14 (35.58) Liam Eneman (Linus Boman, Elliot Fäldt), 0–15 (37.33) Adam Svedman.

Tredje perioden: 0–16 (41.55) Liam Eneman (Jakob Holgersson), 0–17 (45.43) Liam Eneman (Linus Boman, Elliot Fäldt), 0–18 (47.28) Wille Moberg (Gustav Ringborg), 0–19 (52.10) Jakob Holgersson (Brian Nilsson, Viktor Olofsson), 0–20 (53.01) Milo Lennartsson (Emil Aldén, Elliot Fäldt), 0–21 (53.28) Emil Önander (Filip Törnström, Liam Eneman), 0–22 (53.58) Adam Svedman (Alfred Gustafsson), 0–23 (56.19) Emil Aldén (Linus Boman).

Nästa match:

Mighty Ravens: Mjölby HC, borta, 23 september

Vita Hästen J20: Nässjö HC, hemma, 23 september