Vita Hästen J20 toppar tabellen efter seger mot Nässjö

Vita Hästen J20 vann med 3–1 mot Nässjö

Vita Hästen J20:s sjunde seger på de senaste nio matcherna

Frans Vejkabo avgjorde för Vita Hästen J20

Vita Hästen J20 är ny serieledare i U20 division 1 C syd herr efter bortaseger med 3–1 (1–0, 1–1, 1–0) mot Nässjö. Vita Hästen J20 leder serien två poäng före Västervik som dock har två matcher mindre spelade. Nässjö ligger på fjärde plats i tabellen.

Segern var Vita Hästen J20:s sjunde på de senaste nio matcherna.

Nässjö–Vita Hästen J20 – mål för mål

Filip Törnström gav gästerna Vita Hästen J20 ledningen efter elva minuters spel framspelad av Liam Eneman. Nässjö kvitterade till 1–1 genom Adam Hassan Johansson i andra perioden.

Vita Hästen J20 tog ledningen på nytt genom Frans Vejkabo efter 17.21. 11.12 in i tredje perioden slog Melvin Mörlin till framspelad av Liam Eneman och Milo Lennartsson och ökade ledningen. 1–3-målet blev matchens sista.

Säsongens första möte lagen emellan vann HC Vita Hästen med 6–1.

Lördag 1 november 12.00 spelar Nässjö borta mot Mjölby. Vita Hästen J20 möter Guts/Valdemarsvik borta i Arena Grosvad fredag 31 oktober 19.20.

Nässjö–Vita Hästen J20 1–3 (0–1, 1–1, 0–1)

U20 division 1 C syd herr, Höglandsrinken

Första perioden: 0–1 (11.07) Filip Törnström (Liam Eneman).

Andra perioden: 1–1 (31.03) Adam Hassan Johansson (Viktor Svanberg, Noel Johansson), 1–2 (37.21) Frans Vejkabo (Albert Stierndahl).

Tredje perioden: 1–3 (51.12) Melvin Mörlin (Liam Eneman, Milo Lennartsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nässjö: 3-0-2

Vita Hästen J20: 3-1-1

Nästa match:

Nässjö: Mjölby HC, borta, 1 november

Vita Hästen J20: IK Guts/Valdemarsviks IF, borta, 31 oktober