Vita Hästen J20 tog klar seger mot Mölndal Hockey U20

Seger för Vita Hästen J20 med 8–3 mot Mölndal Hockey U20

Albert Stierndahl tremålsskytt för Vita Hästen J20

Tredje förlusten i följd för Mölndal Hockey U20

Vita Hästen J20 vann på på bortaplan mot Mölndal Hockey U20 i U20 juniorettan syd herr med klara 8–3 (2–1, 3–1, 3–1).

Vita Hästen J20:s Albert Stierndahl tremålsskytt

Vita Hästen J20 startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Albert Stierndahl och Mykyta Perechniev innan Mölndal Hockey U20 svarade och gjorde 2–1 genom Olof Edling.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 2–5.

Vita Hästen J20 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.43 genom Ville Emvall och gick upp till 2–7 innan Mölndal Hockey U20 svarade.

Segern skrevs till slut till 3–8 för Vita Hästen J20.

Albert Stierndahl gjorde tre mål för Vita Hästen J20 och ett assist, Mykyta Perechniev stod för fyra poäng, varav två mål och Tristan Johansen gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Resultatet innebär att Mölndal Hockey U20 ligger kvar på sjätte plats och Vita Hästen J20 på femte plats i tabellen.

Lagen spelar mot varandra igen den 14 februari i Himmelstalundshallen.

Nästa motstånd för Mölndal Hockey U20 är Mariestad. Lagen möts onsdag 14 januari 19.30 i Åby Ishall. Vita Hästen J20 tar sig an Västervik hemma tisdag 13 januari 19.50.

Mölndal Hockey U20–Vita Hästen J20 3–8 (1–2, 1–3, 1–3)

U20 juniorettan syd herr, Åby Ishall

Första perioden: 0–1 (5.10) Albert Stierndahl (Filip Törnström, Jakob Holgersson), 0–2 (14.42) Mykyta Perechniev (Tristan Johansen, Vidar Torstensson), 1–2 (15.37) Olof Edling (John Lindberg Segerholm, Hampus Pedersen).

Andra perioden: 1–3 (22.17) Albert Stierndahl (Liam Eneman), 1–4 (22.51) Albert Stierndahl (Mykyta Perechniev), 1–5 (29.39) Tristan Johansen (Emil Aldén, Frans Vejkabo), 2–5 (35.24) Benjamin Eriksson (Sigge Odeen).

Tredje perioden: 2–6 (44.43) Ville Emvall (Emil Aldén, Elliot Fäldt), 2–7 (57.28) Filip Törnström (Mykyta Perechniev, Albert Stierndahl), 3–7 (58.24) Hugo Berg (Ville Sandgren, Oscar Bjällmark), 3–8 (59.05) Mykyta Perechniev (Tristan Johansen, Elliot Fäldt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mölndal Hockey U20: 1-0-4

Vita Hästen J20: 3-0-2

Nästa match:

Mölndal Hockey U20: Mariestads BoIS HC, hemma, 14 januari 19.30

Vita Hästen J20: Västerviks IK, hemma, 13 januari 19.50