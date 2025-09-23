Vita Hästen J20 avgjorde med tre mål i sista perioden

Vita Hästen J20 segrade – 6–1 mot Nässjö

Melvin Mörlin gjorde två mål för Vita Hästen J20

Liam Eneman matchvinnare för Vita Hästen J20

I två perioder hängde Nässjö hyggligt med i matchen borta mot Vita Hästen J20. Men Vita Hästen J20 öste på rejält i tredje perioden. Till slut blev det hela 6–1 (2–1, 1–0, 3–0) i matchen i U20 division 1 C syd herr.

Det var andra raka segern för Vita Hästen J20, efter 23–0 mot Mighty Ravens i premiären.

Melvin Mörlin tvåmålsskytt för Vita Hästen J20

Nässjö tog ledningen i början av första perioden genom Albin Liljengren.

Liam Eneman och Emil Aldén låg sen bakom vändningen till 2–1 för Vita Hästen J20. Efter 5.19 i andra perioden slog Melvin Mörlin till, framspelad av Emil Aldén och Milo Lennartsson och gjorde 3–1. Vita Hästen J20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Emil Önander, Melvin Mörlin och Tristan Johansen.

Emil Aldén gjorde ett mål för Vita Hästen J20 och tre målgivande passningar.

Lagen möts på nytt i Höglandsrinken den 28 oktober.

I nästa match möter Vita Hästen J20 Guts/Valdemarsvik hemma och Nässjö möter Mjölby hemma. Båda matcherna spelas lördag 27 september 14.00.

Vita Hästen J20–Nässjö 6–1 (2–1, 1–0, 3–0)

U20 division 1 C syd herr, Himmelstalundshallen

Första perioden: 0–1 (1.22) Albin Liljengren (Jesper Holmström), 1–1 (5.01) Emil Aldén (Milo Lennartsson), 2–1 (18.12) Liam Eneman (Alfred Gustafsson, Emil Aldén).

Andra perioden: 3–1 (25.19) Melvin Mörlin (Emil Aldén, Milo Lennartsson).

Tredje perioden: 4–1 (47.44) Tristan Johansen (Brian Nilsson), 5–1 (57.38) Melvin Mörlin (Viktor Olofsson, Emil Aldén), 6–1 (58.06) Emil Önander (Liam Eneman).

Nästa match:

Vita Hästen J20: IK Guts/Valdemarsviks IF, hemma, 27 september

Nässjö: Mjölby HC, hemma, 27 september