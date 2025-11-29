Visby/Romas starka svit mot Mariestad fortsätter
- Visby/Roma vann med 3–1 mot Mariestad
- Visby/Romas åttonde seger på de senaste tio matcherna
- Andreas Thelander avgjorde för Visby/Roma
Visby/Roma fortsätter att vinna mot Mariestad i hockeyettan södra. På lördagen segrade Visby/Roma på nytt – den här gången med 3–1 (1–0, 1–1, 1–0) borta i Mariehus Arena. Det var Visby/Romas fjärde raka seger mot Mariestad.
Segern var Visby/Romas åttonde på de senaste tio matcherna.
Mariestad–Visby/Roma – mål för mål
Erik Rainersson gjorde 1–0 till Visby/Roma efter bara 2.40 efter pass från Casper Larsson.
Efter 11.41 i andra perioden slog Anton Blomberg till framspelad av Max Wennlund och Wiggo Weinö och kvitterade för Mariestad.
Visby/Romas Andreas Thelander gjorde 1–2 efter 11.57 på pass av Daniel Carlqvist och Anton Svensson.
10.50 in i tredje perioden satte Elias Ewertzh pucken på pass av Anton Svensson och Daniel Gunnarsson och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 1–3.
Lagen möts på nytt i Visby Ishall den 13 februari.
Nästa motstånd för Mariestad är Huddinge. Lagen möts fredag 5 december 19.00 i Mariehus Arena. Visby/Roma tar sig an Grums borta söndag 30 november 12.00.
Mariestad–Visby/Roma 1–3 (0–1, 1–1, 0–1)
Hockeyettan södra, Mariehus Arena
Första perioden: 0–1 (2.40) Erik Rainersson (Casper Larsson).
Andra perioden: 1–1 (31.41) Anton Blomberg (Max Wennlund, Wiggo Weinö), 1–2 (31.57) Andreas Thelander (Daniel Carlqvist, Anton Svensson).
Tredje perioden: 1–3 (50.50) Elias Ewertzh (Anton Svensson, Daniel Gunnarsson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Mariestad: 2-1-2
Visby/Roma: 3-0-2
Nästa match:
Mariestad: Huddinge IK, hemma, 5 december
Visby/Roma: Grums IK Hockey, borta, 30 november
