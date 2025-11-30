Visby/Romas fina svit mot Grums fortsätter

Visby/Roma vann med 5–0 mot Grums

Visby/Romas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Andreas Thelander tvåmålsskytt för Visby/Roma

Visby/Roma fortsätter att vinna mot Grums i hockeyettan södra. På söndagen segrade Visby/Roma på nytt – den här gången med hela 5–0 (0–0, 3–0, 2–0) borta i Billerudhallen. Det var Visby/Romas femte raka seger mot Grums.

Det här var Visby/Romas femte nolla den här säsongen.

Segern var Visby/Romas fjärde på de senaste fem matcherna.

Andreas Thelander gjorde två mål för Visby/Roma

Den första perioden slutade 0–0.

Visby/Roma stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3.

1.29 in i tredje perioden fick Andreas Thelander utdelning på nytt framspelad av Elias Lindström och ökade ledningen.

Till slut kom också 0–5-målet genom Daniel Gunnarsson efter förarbete av Erik Rainersson och Anton Svensson efter 2.30.

Den 27 februari möts lagen återigen, då i Visby Ishall.

Nästa motstånd för Grums är Tyringe. Lagen möts lördag 6 december 16.00 i Tyrs Hov Sportcentra. Visby/Roma tar sig an Mjölby hemma fredag 5 december 19.00.

Grums–Visby/Roma 0–5 (0–0, 0–3, 0–2)

Hockeyettan södra, Billerudhallen

Andra perioden: 0–1 (23.12) Andreas Thelander, 0–2 (32.51) Hugo Ollila (Lucas Jidenius, Wille Bärehag), 0–3 (39.39) Erik Rainersson (Anton Svensson).

Tredje perioden: 0–4 (41.29) Andreas Thelander (Elias Lindström), 0–5 (42.30) Daniel Gunnarsson (Erik Rainersson, Anton Svensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 1-1-3

Visby/Roma: 4-0-1

Nästa match:

Grums: Tyringe SoSS, borta, 6 december

Visby/Roma: Mjölby HC, hemma, 5 december