Visby/Romas fina svit mot Grums fortsätter
- Visby/Roma vann med 5–0 mot Grums
- Visby/Romas fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Andreas Thelander tvåmålsskytt för Visby/Roma
Visby/Roma fortsätter att vinna mot Grums i hockeyettan södra. På söndagen segrade Visby/Roma på nytt – den här gången med hela 5–0 (0–0, 3–0, 2–0) borta i Billerudhallen. Det var Visby/Romas femte raka seger mot Grums.
Det här var Visby/Romas femte nolla den här säsongen.
Segern var Visby/Romas fjärde på de senaste fem matcherna.
Andreas Thelander gjorde två mål för Visby/Roma
Den första perioden slutade 0–0.
Visby/Roma stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3.
1.29 in i tredje perioden fick Andreas Thelander utdelning på nytt framspelad av Elias Lindström och ökade ledningen.
Till slut kom också 0–5-målet genom Daniel Gunnarsson efter förarbete av Erik Rainersson och Anton Svensson efter 2.30.
Den 27 februari möts lagen återigen, då i Visby Ishall.
Nästa motstånd för Grums är Tyringe. Lagen möts lördag 6 december 16.00 i Tyrs Hov Sportcentra. Visby/Roma tar sig an Mjölby hemma fredag 5 december 19.00.
Grums–Visby/Roma 0–5 (0–0, 0–3, 0–2)
Hockeyettan södra, Billerudhallen
Andra perioden: 0–1 (23.12) Andreas Thelander, 0–2 (32.51) Hugo Ollila (Lucas Jidenius, Wille Bärehag), 0–3 (39.39) Erik Rainersson (Anton Svensson).
Tredje perioden: 0–4 (41.29) Andreas Thelander (Elias Lindström), 0–5 (42.30) Daniel Gunnarsson (Erik Rainersson, Anton Svensson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Grums: 1-1-3
Visby/Roma: 4-0-1
Nästa match:
Grums: Tyringe SoSS, borta, 6 december
Visby/Roma: Mjölby HC, hemma, 5 december
