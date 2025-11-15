Visby/Roma vann mot Mörrum – efter mål av Hugo Ollila

Visby/Roma segrade – 1–0 mot Mörrum

Visby/Romas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Hugo Ollila matchvinnare för Visby/Roma

Visby/Roma vann med 1–0 på hemmaplan mot Mörrum i hockeyettan södra. Matchens enda mål gjorde Hugo Ollila, inskickat redan i första perioden.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Visby/Romas målvakter höll nollan.

Segern var Visby/Romas sjätte på de senaste sju matcherna.

Visby/Roma–Mörrum – mål för mål

Det här var Visby/Romas femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Mörrums andra uddamålsförlust.

Resultatet innebär att Visby/Roma ligger kvar på femte plats och Mörrum på 17:e plats i tabellen. Ett fint lyft i tabellen för Visby/Roma som så sent som den 17 oktober låg på nionde plats.

Lagen möts på nytt i Jössarinken den 3 januari.

Visby/Roma tar sig an Dalen i nästa match borta lördag 22 november 15.00. Mörrum möter Vita Hästen borta söndag 16 november 16.00.

Visby/Roma–Mörrum 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)

Hockeyettan södra, Visby Ishall

Första perioden: 1–0 (7.45) Hugo Ollila (Andreas Thelander, Lucas Jidenius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Visby/Roma: 4-0-1

Mörrum: 1-1-3

Nästa match:

Visby/Roma: HC Dalen, borta, 22 november

Mörrum: HC Vita Hästen, borta, 16 november