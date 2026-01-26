Vincent Leydner i form när SDE vann mot Trångsund

SDE-seger med 3–2 mot Trångsund

SDE:s Vincent Leydner tvåmålsskytt

Vilmer Nyman matchvinnare för SDE

Hemmalaget SDE tog hem de tre poängen efter seger mot Trångsund i U20 allettan östra. 3–2 (1–0, 1–0, 1–2) slutade måndagens match.

Vincent Leydner med två mål för SDE

Vincent Leydner gav SDE ledningen efter 17.36 efter pass från Leo Norlander och Vilmer Nyman.

Efter 4.50 i andra perioden nätade Vincent Leydner på nytt på pass av Wilmer Hanson och gjorde 2–0.

Trångsund reducerade dock till 2–1 genom Charlie Östlund Ramberg tidigt i tredje perioden av perioden.

SDE utökade ledningen igen genom Vilmer Nyman efter 7.26.

Jacob Samuelsson reducerade förvisso men närmare än 3–2 kom inte Trångsund.

När lagen senast möttes vann Trångsund med 6–5 efter straffläggning.

Lördag 31 januari spelar SDE borta mot Segeltorp 17.00 och Trångsund mot Hammarby J20 hemma 17.30 i Stortorpshallen.

SDE–Trångsund 3–2 (1–0, 1–0, 1–2)

U20 allettan östra, Stockhagens Ishall

Första perioden: 1–0 (17.36) Vincent Leydner (Leo Norlander, Vilmer Nyman).

Andra perioden: 2–0 (24.50) Vincent Leydner (Wilmer Hanson).

Tredje perioden: 2–1 (43.04) Charlie Östlund Ramberg (Jacob Samuelsson, Kevin Keric), 3–1 (47.26) Vilmer Nyman (Vincent Leydner, Wilmer Hanson), 3–2 (54.36) Jacob Samuelsson (Elias Lammila, Kevin Keric).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 3-1-1

Trångsund: 1-0-4

Nästa match:

SDE: Segeltorps IF, borta, 31 januari 17.00

Trångsund: Hammarby IF, hemma, 31 januari 17.30