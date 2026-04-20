Uppgifter: Överens – bryter med MoDo

Tidigare har Jukurit uppgetts som möjlig destination. Nu menar Expressen att Modo och Jesper Olofsson enats om att bryta gällande kontrakt.

Jesper Olofsson har kontrakt med MoDo till 2027, men uppges lämna.

För ett år sedan skrev Jesper Olofsson på en förlängning som var tänkt att hålla honom i MoDo till 2027. Nu ser det ut som att tiden i Ö-viksklubben är slut.

Efter att Expressen, tidigare i april, skrivit om intresse från finska Jukurit, återkommer man nu med uppgifter om att 34-åringen bryter sitt avtal. Stjärnan ska ha enats med MoDo och sportchef Henrik Gradin, och parterna går därmed skilda vägar efter ett år i hockeyallsvenskan.

När Jesper Olofsson värvades hem var förhoppningen att etablera hans MoDo i SHL. Istället trillade laget ur högsta serien och misslyckades i år med att ta sig förbi en semifinal i andraligan.

– Jag kan inte säga något här och nu. Det har varit två tuffa år sedan jag kom hem. Vi hade en uppgift i fjol, som vi inte klarade av. Sedan en ny uppgift i år, som vi inte heller klarar av, har Olofsson själv svarat Expressen efter uttåget mot Karlskoga.

– Jag har varit helt fokuserad på den här matchserien. Men det är ju så, att det brukar finnas klubbar som hör av sig, och så kommer det väl alltid att vara. Jag vetefan, fokus har varit på att ta steget tillbaka och det är bara surt att det inte blir så, fortsatte han då.

Olofsson har aldrig tidigare spelat i Finland, men vände hem till MoDo efter fyra år i Schweiz.

