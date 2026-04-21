Uppgifter: Lämnar NHL för spel i Europa

29-årige Sonny Milano ser ut att lämna NHL och Washington Capitals. Nu uppger Watson att det blir spel i Europa och schweiziska Bern.

En riktig värvningsbom slog ner i Schweiz under måndagskvällen. Enligt tidningen Watson är det nämligen klart att NHL-forwarden Sonny Milano lämnar Nordamerika för spel i Europa och SC Bern. Ett rejält styrkebesked med tanke på att Milano endast är 29 år gammal.

”Om Sonny Milano är 100 procent frisk kommer han att vara en av SC Berns bästa utländska spelare sedan uppflyttningen (1986)”, skriver tidningen.

Amerikanen valdes av Columbus Blue Jackets i första rundan av NHL-draften 2014 – med endast 13 spelare framför sig. Därefter slog han sig in i NHL, och har nu kommit upp i 344 grundseriematcher på världens största scen. Utöver Columbus har Anaheim Ducks och Washington Capitals varit hans adresser. Under 2025/26 har Milano dock varit petad under stora delar, och skickades i februari ner till AHL-laget Hershey Bears.

Kontraktet i NHL går ut efter 2025/26 för den tidigare VM-bronsmedaljören.

