Vimmerbys fina svit mot Mora fortsätter

Vimmerby vann med 3–1 mot Mora

Vimmerbys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Emil Ekholm avgjorde för Vimmerby

Vimmerby har haft det lätt mot Mora i hockeyallsvenskan. Och på fredagen vann Vimmerby på nytt – den här gången med 3–1 (1–0, 1–0, 1–1) borta i Wibe Arena. Det var Vimmerbys fjärde raka seger mot Mora.

Segern var Vimmerbys fjärde på de senaste fem matcherna.

I och med detta har Mora sex förluster i rad.

Mora–Vimmerby – mål för mål

Efter tolv minuters spel gjorde Vimmerby 0–1. Efter 8.12 i andra perioden slog Emil Ekholm till på pass av Elias Lindgren och Johan Mörnsjö och gjorde 0–2. Mora reducerade dock till 1–2 genom Brayden Tracey efter 9.15 av perioden.

Vimmerby kunde dock avgöra till 1–3 med 1.18 kvar av matchen genom Filip Fornåå Svensson.

Vimmerby ligger på tionde plats i tabellen efter matchen medan Mora är på 13:e plats. Ett fint lyft för Vimmerby som låg på 14:e plats så sent som den 13 november.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 16 november. Då möter Mora Modo Hockey i Hägglunds Arena 16.30. Vimmerby tar sig an Oskarshamn hemma 14.00.

Mora–Vimmerby 1–3 (0–1, 0–1, 1–1)

Hockeyallsvenskan, Wibe Arena

Första perioden: 0–1 (12.02) Johan Mörnsjö (Hugo Orrsten, Emil Ekholm).

Andra perioden: 0–2 (28.12) Emil Ekholm (Elias Lindgren, Johan Mörnsjö).

Tredje perioden: 1–2 (49.15) Brayden Tracey (Arvid Degerstedt, Travis Treloar), 1–3 (58.42) Filip Fornåå Svensson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 0-1-4

Vimmerby: 4-0-1

Nästa match:

Mora: Modo Hockey, borta, 16 november

Vimmerby: IK Oskarshamn, hemma, 16 november