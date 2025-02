Seger för Vimmerby med 5–4 efter förlängning

George Diaco matchvinnare för Vimmerby

Andra raka förlusten för Björklöven

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Vimmerby avgöra den jämna matchen hemma mot Björklöven i Hockeyallsvenskan. Slutresultatet blev 5–4 (2–1, 2–2, 0–1, 1–0). George Diaco gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Vimmerby.

I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Björklöven med hela 5–0.

Västerås nästa för Vimmerby

Björklöven tog ledningen i första perioden genom Mathew Maione.

Hampus Eriksson och Kevin Israelsson såg till att Vimmerby vände till ledning med 2–1. Björklöven kvitterade till 2–2 genom Jesper Lindgren i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 6.50 gjorde Vimmerby 3–2 genom Elliot Ekefjärd.

Björklöven kvitterade till 3–3 genom Theoklis Theocharidis med 3.60 kvar att spela av perioden.

Vimmerby gjorde 4–3 genom Hugo Ollila efter 19.13. Björklöven kvitterade till 4–4 med 58 sekunder kvar att spela på nytt genom Jesper Lindgren assisterad av Marcus Nilsson och Fredrik Forsberg. I förlängningen tog det 1.52 innan Vimmerby avgjorde till 5–4. Matchvinnare för hemmalaget blev George Diaco, på pass av Elias Lindgren och Eddie Levin.

Det här var Vimmerbys sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Björklövens sjunde uddamålsförlust.

För Vimmerby gör resultatet att man nu ligger på 13:e plats i tabellen, medan Björklöven är på tredje plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. IF Björklöven har tagit två segrar före den här matchen. Vimmerby HC vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa motstånd för Vimmerby är Västerås. Björklöven tar sig an Nybro borta. Båda matcherna spelas fredag 21 februari 19.00.

Vimmerby–Björklöven 5–4 (2–1, 2–2, 0–1, 1–0)

Första perioden: 0–1 (6.02) Mathew Maione (Lucas Lagerberg, Felix Girard), 1–1 (14.35) Kevin Israelsson (Hampus Eriksson), 2–1 (19.43) Hampus Eriksson (Eddie Levin, Elias Lindgren).

Andra perioden: 2–2 (25.59) Jesper Lindgren (Marcus Nilsson, Fredrik Forsberg), 3–2 (26.50) Elliot Ekefjärd (William Alftberg), 3–3 (37.00) Theoklis Theocharidis (Felix Girard), 4–3 (39.13) Hugo Ollila (Jakob Karlsson, George Diaco).

Tredje perioden: 4–4 (59.02) Jesper Lindgren (Marcus Nilsson, Fredrik Forsberg).

Förlängning: 5–4 (61.52) George Diaco (Elias Lindgren, Eddie Levin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vimmerby: 3-1-1

Björklöven: 2-1-2

Nästa match:

Vimmerby: Västerås IK, borta, 21 februari

Björklöven: Nybro Vikings IF, borta, 21 februari