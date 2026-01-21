Vimmerby vann efter avgörande i tredje perioden mot AIK
Följ HockeySverige på
Google news
Det blev seger för Vimmerby borta mot AIK i hockeyallsvenskan. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Vimmerby drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 0–2 (0–0, 0–0, 0–2).
I och med detta har AIK fyra förluster i rad.
Almtuna nästa för Vimmerby
Inget av lagen fick in något mål i varken första eller andra perioden.
Vimmerby tog ledningen först efter 14.34 i tredje perioden genom Johan Mörnsjö på pass av Jakob Karlsson. Anton Carlsson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med 14 sekunder kvar att spela på passning från Filip Fornåå Svensson. 0–2-målet blev matchens sista.
AIK har en vinst och fyra förluster och 7–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vimmerby har två vinster och tre förluster och 8–12 i målskillnad.
Fredag 23 januari 19.00 möter AIK Mora borta i Wibe Arena medan Vimmerby spelar hemma mot Almtuna.
AIK–Vimmerby 0–2 (0–0, 0–0, 0–2)
Hockeyallsvenskan, Hovet
Tredje perioden: 0–1 (54.34) Johan Mörnsjö (Jakob Karlsson), 0–2 (59.46) Anton Carlsson (Filip Fornåå Svensson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
AIK: 1-0-4
Vimmerby: 2-0-3
Nästa match:
AIK: Mora IK, borta, 23 januari 19.00
Vimmerby: Almtuna IS, hemma, 23 januari 19.00
Den här artikeln handlar om: