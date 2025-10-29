Vimmerby avgjorde i sista perioden och vann mot Mora

Vimmerby vann med 2–1 mot Mora

Jakob Karlsson avgjorde för Vimmerby

Andra raka förlusten för Mora

Vimmerby vann hemma mot Mora i hockeyallsvenskan med 2–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Vimmerby avgjorde i sista perioden.

AIK nästa för Vimmerby

Mora tog ledningen efter 19.09 genom Felix Johansson på pass av Oskar Lindgren och Marcus Karlström. Efter 9.47 i andra perioden slog Marcus Limpar Lantz till framspelad av Johan Mörnsjö och Emil Ekholm och kvitterade för Vimmerby. 7.54 in i tredje perioden nätade Vimmerbys Jakob Karlsson och avgjorde matchen. Karlsson fullbordade därmed lagets vändning.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Vimmerby med 13–14 och Mora med 11–14 i målskillnad. Förlusten var Moras fjärde uddamålsförlust.

I nästa match möter Vimmerby AIK borta och Mora möter Kalmar hemma. Båda matcherna spelas fredag 31 oktober 19.00.

Vimmerby–Mora 2–1 (0–1, 1–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, VBO Arena

Första perioden: 0–1 (19.09) Felix Johansson (Oskar Lindgren, Marcus Karlström).

Andra perioden: 1–1 (29.47) Marcus Limpar Lantz (Johan Mörnsjö, Emil Ekholm).

Tredje perioden: 2–1 (47.54) Jakob Karlsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vimmerby: 2-0-3

Mora: 2-0-3

Nästa match:

Vimmerby: AIK, borta, 31 oktober

Mora: Kalmar HC, hemma, 31 oktober