Ville Gustafsson låg bakom segern för Mariestad mot Alingsås

Seger för Mariestad med 6–2 mot Alingsås

Ville Gustafsson med tre mål för Mariestad

Helmer Wallqvist matchvinnare för Mariestad

Ett hattrick stod Mariestads Ville Gustafsson för i matchen mot Alingsås i U20 division 1 B syd herr. Mariestad vann på bortaplan med 6–2 (1–1, 2–0, 3–1).

– Stökig match. Mycket utvisningar som rycker i det men grabbarna krigar på bra. Vi försöker hålla oss till vårt hela tiden. Kul, han sliter på hela tiden, kommenterade Mariestads tränare Douglas Lögdal.

Mariestads Ville Gustafsson tremålsskytt

Första perioden var jämn. Alingsås inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Erik Malmberg efter bara nio sekunder, men Mariestad kvitterade genom Ville Gustafsson efter 6.34. I andra perioden var det Mariestad som spelade bäst och gick från 1–1 till 1–3 genom mål av Ville Gustafsson och Helmer Wallqvist. Alingsås reducerade dock till 2–3 genom Alvin Brockmark tidigt i tredje perioden av perioden.

Mariestad stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 2–3 till 2–6. Mariestad tog därmed en klar seger.

Mariestads Ville Gustafsson stod för fyra poäng, varav tre mål, Helmer Wallqvist gjorde ett mål och spelade fram till tre mål, Neo Willman gjorde ett mål och två assist och Alfred Ahlgren hade tre assists.

Alingsås har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter tre spelade matcher. Mariestad har nio poäng.

I nästa match, tisdag 30 september 19.00, har Alingsås Ulricehamns IF/Nittorps IK borta i Lassalyckans Ishall, medan Mariestad spelar hemma mot Vänersborg.

Alingsås–Mariestad 2–6 (1–1, 0–2, 1–3)

U20 division 1 B syd herr, Nolhaga Ishall

Första perioden: 1–0 (0.09) Erik Malmberg (Alvin Brockmark), 1–1 (6.34) Ville Gustafsson (Helmer Wallqvist, Alfred Ahlgren).

Andra perioden: 1–2 (32.03) Ville Gustafsson (Helmer Wallqvist, Neo Willman), 1–3 (37.36) Helmer Wallqvist (Ville Gustafsson, Neo Willman).

Tredje perioden: 2–3 (40.42) Alvin Brockmark (Viggo Bratland, Thor Andersson), 2–4 (43.05) Neo Willman (Amandus Alt Almqvist, Alfred Ahlgren), 2–5 (51.02) Adrian Johnson (Collin Eklund, Melwin Nordberg), 2–6 (59.49) Ville Gustafsson (Helmer Wallqvist, Alfred Ahlgren).

Nästa match:

Alingsås: Ulricehamns IF/Nittorps IK, borta, 30 september

Mariestad: Vänersborgs HC, hemma, 30 september