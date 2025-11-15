Vilgot Erlandsson det stora utropstecknet när Älta IF slog Trångsunds IF U18

Älta IF vann med 4–2 mot Trångsunds IF U18

Vilgot Erlandsson gjorde tre mål för Älta IF

Elliot Danielsen matchvinnare för Älta IF

Älta IF besegrade Trångsunds IF U18 borta i U18 Div 1 östra B herr med 4–2 (2–0, 0–2, 2–0). Men snackisen var Vilgot Erlandsson – som gjorde ett hattrick för Älta IF.

Efter 13 minuters spel gjorde Älta IF 0–1.

Laget gjorde också 0–2 i slutsekunderna av första perioden på nytt när Vilgot Erlandsson återigen hittade rätt assisterad av Emil Därth och Alfred Friedman. Efter 12.28 i andra perioden slog Colin Lesko till på pass av Carl Hemb och reducerade åt Trångsunds IF U18.

Eric Sjörén gjorde dessutom 2–2 efter 16.29 framspelad av Oscar Sandberg. 13.44 in i tredje perioden slog Elliot Danielsen till framspelad av Victor Svantesson Löfvenmark och Alfred Friedman och gav laget ledningen.

Vilgot Erlandsson stod för målet när Älta IF punkterade matchen med ett 2–4-mål med 1.02 kvar att spela framspelad av Alfred Friedman. 2–4-målet blev matchens sista.

Vilgot Erlandsson gjorde tre mål för Älta IF och Alfred Friedman hade tre assists.

Älta IF ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Trångsunds IF U18 är på tredje plats.

Lagens första möte för säsongen vann Trångsunds IF med 4–2.

Torsdag 20 november 19.00 spelar Trångsunds IF U18 borta mot Saltsjöbadens IF U18. Älta IF möter Saltsjöbadens IF U18 hemma i Ältahallen onsdag 26 november 20.00.

Trångsunds IF U18–Älta IF 2–4 (0–2, 2–0, 0–2)

U18 Div 1 östra B herr, Stortorpshallen

Första perioden: 0–1 (13.18) Vilgot Erlandsson (Emil Därth), 0–2 (19.59) Vilgot Erlandsson (Emil Därth, Alfred Friedman).

Andra perioden: 1–2 (32.28) Colin Lesko (Carl Hemb), 2–2 (36.29) Eric Sjörén (Oscar Sandberg).

Tredje perioden: 2–3 (53.44) Elliot Danielsen (Victor Svantesson Löfvenmark, Alfred Friedman), 2–4 (58.58) Vilgot Erlandsson (Alfred Friedman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Trångsunds IF U18: 3-0-2

Älta IF: 3-0-2

Nästa match:

Trångsunds IF U18: Saltsjöbadens IF, borta, 20 november

Älta IF: Saltsjöbadens IF, hemma, 26 november