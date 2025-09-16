Prenumerera

Viktor Lodin gjorde två mål när Färjestad vann mot Malmö

Author image
Hockeysverige
Skribent

Det blev Färjestad som vann matchen hemma mot Malmö i SHL på tisdagen. 6–2 (3–0, 1–2, 2–0) slutade matchen.

Det här var första segern för Färjestad, efter förlust med 2–3 mot Rögle i premiären.

Viktor Lodin gjorde två mål för Färjestad

Färjestad stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0. Malmö reducerade dock till 3–1 genom Lauri Pajuniemi tidigt i andra perioden av perioden.

Efter 6.03 ökade Färjestad på till 4–1 genom Oskar Steen.

Malmö gjorde 4–2 genom Robin Hanzl med 1.34 kvar att spela av perioden. Färjestad fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–2. Målen i sista perioden gjordes av Joakim Nygård och Gabriel Carlsson.

Färjestads Viktor Lodin stod för två mål och ett assist.

Färjestad möter Skellefteå i nästa match borta torsdag 18 september 19.00. Malmö möter samma dag Leksand hemma.

Färjestad–Malmö 6–2 (3–0, 1–2, 2–0)

SHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (8.31) Viktor Lodin (Radim Zohorna, Luke Philp), 2–0 (11.46) Viktor Lodin (Axel Bergkvist, Oskar Steen), 3–0 (18.31) Lucas Forsell (Filip Roos).

Andra perioden: 3–1 (20.51) Lauri Pajuniemi (Isac Nilsson), 4–1 (26.03) Oskar Steen (Radim Zohorna, Viktor Lodin), 4–2 (38.26) Robin Hanzl.

Tredje perioden: 5–2 (42.09) Joakim Nygård (Noel Fransén, Lucas Forsell), 6–2 (51.16) Gabriel Carlsson (Marian Studenic, Per Åslund).

Nästa match:

Färjestad: Skellefteå AIK, borta, 18 september

Malmö: Leksands IF, hemma, 18 september

Den här artikeln handlar om:

