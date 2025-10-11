Viking utklassade Nor IK U23/Solstad HC på hemmaplan

Seger för Viking med 11–0 mot Nor IK U23/Solstad HC

Vikings Melwin Andersson fyramålsskytt

Andra raka segern för Viking

Viking dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Nor IK U23/Solstad HC i U20 Div 1 västra B herr med hela 11–0 (1–0, 7–0, 3–0).

Melwin Andersson var den stora snackisen, som stod för hela fyra mål för Viking.

Övriga mål för hemmalaget gjordes av Tim Rajasalo 2, Jacob Carlsson, Hugo Johannesson, Liam Johansson, Max Leinemar och Kevin Qvist.

Viking tog därmed andra raka segern, efter 5–0 mot Grums IK 2 i premiären.

Melwin Andersson gav Viking ledningen efter tio minuter på pass av Lucas Jägerung och Theo Keväänranta Eriksson. Även i andra perioden var Viking starkast och gick från 1–0 till 8–0 genom två mål av Tim Rajasalo, ett mål av Melwin Andersson, ett mål av Hugo Johannesson, ett mål av Jacob Carlsson, ett mål av Liam Johansson och ett mål av Kevin Qvist. Viking fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–0. Målen i sista perioden gjordes av Melwin Andersson, som gjorde två mål, och Max Leinemar.

Den 20 december tar lagen sig an varandra igen, då i Norvalla Ishall.

Nästa motstånd för Viking är Kumla. Lagen möts lördag 18 oktober 14.30 i Ica Maxi Arena.

Viking–Nor IK U23/Solstad HC 11–0 (1–0, 7–0, 3–0)

U20 Div 1 västra B herr, Valhall

Första perioden: 1–0 (10.00) Melwin Andersson (Lucas Jägerung, Theo Keväänranta Eriksson).

Andra perioden: 2–0 (22.19) Liam Johansson (Jacob Carlsson, Theo Keväänranta Eriksson), 3–0 (26.29) Jacob Carlsson, 4–0 (28.18) Tim Rajasalo (Hugo Johannesson), 5–0 (33.29) Tim Rajasalo (Hugo Johannesson), 6–0 (33.43) Kevin Qvist (Jacob Carlsson, Filip Olsson), 7–0 (34.09) Melwin Andersson, 8–0 (35.46) Hugo Johannesson (Ludwig Hammarström, Filip Olsson).

Tredje perioden: 9–0 (46.53) Melwin Andersson (Jacob Carlsson, Theo Keväänranta Eriksson), 10–0 (52.43) Max Leinemar (Jacob Carlsson, Theo Keväänranta Eriksson), 11–0 (59.48) Melwin Andersson (Max Leinemar, Theo Keväänranta Eriksson).

Nästa match:

Viking: Kumla HC Black Bulls, borta, 18 oktober