Viking HC J18 vann – avgjorde i förlängningen mot Örebro Hockey Ungdom J18

Viking HC J18 vann med 3–2 efter förlängning

Karl Haaster matchvinnare för Viking HC J18

Sjätte förlusten i följd för Örebro Hockey Ungdom J18

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Viking HC J18 avgöra den jämna matchen borta mot Örebro Hockey Ungdom J18 i U18 division 1 västra D vår. Slutresultatet blev 2–3 (0–1, 2–1, 0–0, 0–1).

Matchhjälte blev Karl Haaster, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Örebro Hockey Ungdom J18–Viking HC J18 – mål för mål

Vilmer Olsen gav gästerna Viking HC J18 ledningen efter 10.56 framspelad av Isak Werner.

Viking HC J18 utökade ledningen genom Fabian Lindahl efter 1.56 i andra perioden.

Örebro Hockey Ungdom J18 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Tore Hedlund och Tor Tralla.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Matchvinnare för bortalaget Viking HC J18 blev Karl Haaster som 4.30 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Örebro Hockey Ungdom J18 har fem förluster och 14–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Viking HC J18 har tre vinster och två förluster och 14–17 i målskillnad.

Resultaten i sista omgången innebär att Örebro Hockey Ungdom J18 slutar på åttonde plats och Viking HC J18 på sjunde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Örebro Hockey Ungdom J18–Viking HC J18 2–3 (0–1, 2–1, 0–0, 0–1)

U18 division 1 västra D vår, Trängens IP

Första perioden: 0–1 (10.56) Vilmer Olsen (Isak Werner).

Andra perioden: 0–2 (21.56) Fabian Lindahl (Hugo Sjöde, Max Leinemar), 1–2 (29.00) Tore Hedlund (Arvid Nilsson, Filip Wiktorsson), 2–2 (32.27) Tor Tralla (Axel Johansson, Filip Wiktorsson).

Förlängning: 2–3 (64.30) Karl Haaster (Viktor Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey Ungdom J18: 0-2-3

Viking HC J18: 3-0-2