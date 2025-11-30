Viking HC J18 utklassade Arvika/Charlottenberg/Forshaga – seger med 10–4

Viking HC J18 vann med 10–4 mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Vilmer Olsen med tre mål för Viking HC J18

Didrik Davidsson avgjorde för Viking HC J18

Viking HC J18 spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga i U18 division 1 västra D herr med hela 10–4 (5–1, 3–0, 2–3).

Viking HC J18:s Vilmer Olsen tremålsskytt

Viking HC J18 var starkast i första perioden. Laget vann perioden klart med 5–1.

Även i andra perioden var det Viking HC J18 som var starkast och gick från 5–1 till 8–1 genom två mål av Vilmer Olsen och ett mål av Wiggo Hammarström.

I tredje perioden var det i stället Arvika/Charlottenberg/Forshaga som hade greppet. Laget vann perioden med 2–3 men Viking HC J18 kunde hålla undan och vinna matchen med 10–4.

Wiggo Hammarström och Didrik Davidsson gjorde två mål och två assist var för Viking HC J18.

När lagen senast möttes vann Viking HC med 7–1.

Söndag 7 december 16.30 spelar Viking HC J18 borta mot Grums IK 2. Arvika/Charlottenberg/Forshaga möter Grums IK 2 hemma i Sparbanken Arena torsdag 4 december 19.40.

Viking HC J18–Arvika/Charlottenberg/Forshaga 10–4 (5–1, 3–0, 2–3)

U18 division 1 västra D herr, Valhall

Första perioden: 1–0 (7.51) Karl Haaster, 2–0 (8.27) Anton Ballester (Ludvig Bergman, Wiggo Hammarström), 3–0 (12.31) Karl Haaster (Vilmer Olsen), 4–0 (17.17) Didrik Davidsson (Wiggo Hammarström, Max Leinemar), 5–0 (17.30) Didrik Davidsson (Lucas Jägerung), 5–1 (19.15) Wilmer Ellström.

Andra perioden: 6–1 (20.48) Vilmer Olsen (Alvin Gerke, Anton Ballester), 7–1 (26.34) Wiggo Hammarström (Lucas Jägerung, Anton Ballester), 8–1 (33.56) Vilmer Olsen (Didrik Davidsson, Karl Haaster).

Tredje perioden: 8–2 (43.11) Erik Lott Petersén (Nils Sjödin), 8–3 (44.17) Oliver Öberg (Nils Sjödin), 8–4 (53.34) Viggo Tindefjord Norlander, 9–4 (58.21) Vilmer Olsen (Didrik Davidsson), 10–4 (59.50) Wiggo Hammarström (Lucas Jägerung).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Viking HC J18: 3-0-2

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: 0-1-4

Nästa match:

Viking HC J18: Grums IK:2, borta, 7 december

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: Grums IK:2, hemma, 4 december