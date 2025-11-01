Viking avgjorde i tredje perioden – vann mot Forshaga

Viking vann med 4–2 mot Forshaga

Filip Olsson matchvinnare för Viking

Forshagas fjärde raka förlust

Viking vann matchen borta mot Forshaga i U20 Div 1 västra B herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Viking drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 2–4 (0–0, 2–2, 0–2).

Resultatet innebär att Forshaga nu har fyra förluster i rad.

Kils AIK U20 nästa för Viking

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Forshaga gjorde 1–0 genom Oskar Fridberg efter 10.58 i andra perioden.

Därefter fixade Vikings Hugo Johannesson och Wiggo Hammarström att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Forshaga kvitterade till 2–2 genom Nils Sjödin. I tredje perioden var det Viking som var starkast och gick från 2–2 till 2–4 genom två snabba mål tidigt i perioden av Filip Olsson och Lucas Jägerung.

Forshaga står fortfarande utan poäng efter fyra spelade matcher medan Viking har tio poäng efter fem matcher.

Den 24 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i Valhall.

I nästa match, lördag 8 november möter Forshaga Grums IK 2 borta i Billerudhallen 11.00 medan Viking spelar hemma mot Kils AIK U20 14.00.

Forshaga–Viking 2–4 (0–0, 2–2, 0–2)

U20 Div 1 västra B herr, Ängevi Ishall

Andra perioden: 1–0 (30.58) Oskar Fridberg (Alexander Eriksson, Theodor Backman), 1–1 (31.35) Hugo Johannesson, 1–2 (32.17) Wiggo Hammarström (Melwin Andersson), 2–2 (37.47) Nils Sjödin (Albin Lindner).

Tredje perioden: 2–3 (41.00) Filip Olsson (Herman Olsson, Emil Höglund), 2–4 (45.21) Lucas Jägerung (Melwin Andersson).

Nästa match:

Forshaga: Grums IK 2, borta, 8 november

Viking: Kils AIK IK U23, hemma, 8 november