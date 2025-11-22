VIK Hockey U20 tog revansch – 2–1 mot Rögle

VIK Hockey U20 segrade – 2–1 mot Rögle

Albin Lilja avgjorde för VIK Hockey U20

Andra raka segern för VIK Hockey U20

Det blev seger med 2–1 (1–0, 1–1, 0–0) för VIK Hockey U20 mot Rögle på lördagen i U20 nationell södra. Med det tog hemmalaget en skön revansch, då Rögle vann senaste mötet lagen emellan med hela 6–1.

Rögles tränare Pontus Lägge om matchen:

– Vi anländer till Västerås idag med en reducerad truppstorlek på grund av ett flertal sjukdomar, skador och uppflyttningar till SHL. Detta kommer naturligtvis att vara märkbart under matchens 60 minuter. Jag vill uttrycka min uppskattning för våra spelares ansträngningar och deras ihärdiga arbete med att skapa tillräckliga målchanser för att säkra en seger i denna match. Vidare är jag nöjd med många av våra spelares individuella prestationer och den värdefulla erfarenhet de erhåller genom dagens match, vilken kommer att gynna oss i framtiden. Matchen präglas dock av en betydande mängd oförutsedda händelser och en ojämn nivå, vilket ligger utanför vår kontroll. Trots detta anser jag att vi är det överlägsna laget i fem mot fem – spel, och jag anser att vi demonstrerar detta när vi ges möjlighet att spela i denna spelform under en längre period. Tyvärr är resultatet av dagens match en förlust. Vi måste dock behålla en positiv inställning och se fram emot morgondagen, med lärdomarna från dagens match i åtanke, för att stärka vår position och förbättra vår prestation.

VIK Hockey U20–Rögle – mål för mål

VIK Hockey U20 tog ledningen efter 6.05 genom Victor Pantzare efter förarbete från Alvin Wengrud.

Efter 1.24 i andra perioden kvitterade Rögle genom Noah Lund framspelad av Wille Lönqvist och Theo Walette.

VIK Hockey U20 tog ledningen redan efter efter 2.55 i andra perioden genom Albin Lilja på passning från Viktor Pennerborn och Alvin Wengrud.

Tredje perioden blev mållös och VIK Hockey U20 höll i sin 2–1-ledning och vann.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, VIK Hockey U20 med 17–18 och Rögle med 21–14 i målskillnad. Det här var VIK Hockey U20:s tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Rögles sjunde uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att Rögle nu ligger på fjärde plats i tabellen. VIK Hockey U20 är på tionde och sista plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Rögle vunnit.

Nästa motstånd för VIK Hockey U20 är Malmö. Rögle tar sig an SSK U20 borta. Båda matcherna spelas söndag 23 november 12.00.

VIK Hockey U20–Rögle 2–1 (1–0, 1–1, 0–0)

U20 nationell södra, ABB Arena Nord

Första perioden: 1–0 (6.05) Victor Pantzare (Alvin Wengrud).

Andra perioden: 1–1 (21.24) Noah Lund (Wille Lönqvist, Theo Walette), 2–1 (22.55) Albin Lilja (Viktor Pennerborn, Alvin Wengrud).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

VIK Hockey U20: 3-0-2

Rögle: 3-1-1

Nästa match:

VIK Hockey U20: IF Malmö Redhawks, hemma, 23 november

Rögle: Södertälje SK, borta, 23 november