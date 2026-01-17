Viggo Strid-Salomonsson i målform – Lejonet vann mot Tyringe

Seger för Lejonet med 4–2 mot Tyringe

Viggo Strid-Salomonsson tvåmålsskytt för Lejonet

Andra raka segern för Lejonet

Hemmalaget Lejonet vann mot Tyringe i U20 Div 1 D syd vår herr. 4–2 (1–0, 3–0, 0–2) slutade matchen på lördagen.

Lejonets Viggo Strid-Salomonsson tvåmålsskytt

Lejonet tog ledningen efter 4.42 genom Viggo Magnusson efter pass från Liam Wetterlöv och Elias Lundgren.

Även i andra perioden var Lejonet starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom två mål av Viggo Strid-Salomonsson och ett mål av Vincent Wibacke.

6.53 in i tredje perioden slog Ebbe Olsson till framspelad av Sam Jakobsson och Alvin Karlsson och reducerade. Tyringe reducerade igen efter 13.26 i tredje perioden genom Max Mårtensson på pass av Loui Ekelund. 4–2-målet blev matchens sista.

Lejonets nya tabellposition är tredje plats medan Tyringe är på femte plats.

Det här var fjärde mötet mellan Lejonet och Tyringe den här säsongen. Tyringe SoSS vann de två första mötena. IF Lejonet vann senast lagen möttes.

Nästa motstånd för Lejonet är Frosta Hockey/Åstorp IK U20. Lagen möts onsdag 21 januari 19.05 i Höörs ishall. Tyringe tar sig an Frosta Hockey/Åstorp IK U20 hemma lördag 24 januari 17.00.

Lejonet–Tyringe 4–2 (1–0, 3–0, 0–2)

U20 Div 1 D syd vår herr, Landskrona Ishall

Första perioden: 1–0 (4.42) Viggo Magnusson (Liam Wetterlöv, Elias Lundgren).

Andra perioden: 2–0 (33.40) Vincent Wibacke (Alfred Oom), 3–0 (38.11) Viggo Strid-Salomonsson (Liam Wetterlöv, Mikael Åkerblom), 4–0 (39.26) Viggo Strid-Salomonsson (Melker Lavin).

Tredje perioden: 4–1 (46.53) Ebbe Olsson (Sam Jakobsson, Alvin Karlsson), 4–2 (53.26) Max Mårtensson (Loui Ekelund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lejonet: 3-0-2

Tyringe: 2-0-3

Nästa match:

Lejonet: Frosta Hockey/Åstorp IK, borta, 21 januari 19.05

Tyringe: Frosta Hockey/Åstorp IK, hemma, 24 januari 17.00