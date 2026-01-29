Viggo Christensson låg bakom segern för Tullinge U18 mot Järfälla HC

Tullinge U18-seger med 5–3 mot Järfälla HC

Tullinge U18:s Viggo Christensson tremålsskytt

Tullinge U18 nu femte, Järfälla HC på sjätte plats

Ett hattrick stod Tullinge U18:s Viggo Christensson för i matchen mot Järfälla HC i U18 division 1 östra A fortsättningsserie. Tullinge U18 vann på hemmaplan med 5–3 (0–2, 1–1, 4–0).

Viggo Christensson med tre mål för Tullinge U18

Elliot Rudslätt Debou gjorde 1–0 till Järfälla HC efter 9.55 efter förarbete från Benjamin Ahlqvist och Charlie Carmefeldt Schill. Laget gjorde också 0–2 efter 19.43 när Lucas Pawlowski fick träff assisterad av Elias Kinnunen och Charlie Carmefeldt Schill.

Efter 1.03 i andra perioden nätade Hugo Karlsson och gjorde 0–3. Tullinge U18:s Daniel Aleksic gjorde 1–3 efter 15.12 framspelad av Edwin Ferlin.

Tullinge U18 gjorde dock fyra raka mål i tredje perioden och gick från underläge 1–3 till ledning med 5–3. Det sista målet kom med drygt en minuter kvar av matchen.

Tullinge U18:s Viggo Christensson gjorde tre mål och Tintin Sandelius hade tre assists.

Tullinge U18 har två segrar och tre förluster och 26–27 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Järfälla HC har en vinst och fyra förluster och 16–23 i målskillnad.

För Tullinge U18 gör resultatet att laget nu ligger på femte plats i tabellen medan Järfälla HC är på sjätte plats.

Lagen möts på nytt i Järfälla Ishall den 8 februari.

I nästa match möter Tullinge U18 FOC Farsta IF hemma på söndag 1 februari 17.40. Järfälla HC möter IFK Österåker Hockey måndag 2 februari 20.00 hemma.

Tullinge U18–Järfälla HC 5–3 (0–2, 1–1, 4–0)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Ica Riksten Arena

Första perioden: 0–1 (9.55) Elliot Rudslätt Debou (Benjamin Ahlqvist, Charlie Carmefeldt Schill), 0–2 (19.43) Lucas Pawlowski (Elias Kinnunen, Charlie Carmefeldt Schill).

Andra perioden: 0–3 (21.03) Hugo Karlsson, 1–3 (35.12) Daniel Aleksic (Edwin Ferlin).

Tredje perioden: 2–3 (45.52) Viggo Christensson (Tintin Sandelius, Liam Bruvik), 3–3 (47.35) Andreas Gårdenberg (Adrian Sengoltz, Sixten Norrbo Asp), 4–3 (53.12) Viggo Christensson (Tintin Sandelius, Adrian Sengoltz), 5–3 (58.38) Viggo Christensson (Tintin Sandelius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tullinge U18: 2-1-2

Järfälla HC: 1-0-4

Nästa match:

Tullinge U18: FOC Farsta IF, hemma, 1 februari 17.40

Järfälla HC: IFK Österåker Hockey, hemma, 2 februari 20.00