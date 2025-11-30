Viggbyholms segerrad mot Väsby intakt

Seger för Viggbyholm med 4–2 mot Väsby

Viggbyholms åttonde seger på de senaste nio matcherna

Oliver Zetterlund matchvinnare för Viggbyholm

Viggbyholm fortsätter att ha det lätt mot Väsby i U18 allettan östra herr. På söndagen vann Viggbyholm på nytt – den här gången med 4–2 (0–0, 1–1, 3–1) borta i Vilundaparkens Ishall A. Det var Viggbyholms femte raka seger mot Väsby.

Viggbyholms huvudtränare Danne Nilsson tyckte så här om matchen:

– Vi är nöjda med hur vi för matchen. Utdelningen kom till slut i tredje. Vi känns starka just nu och alla spelare ger verkligen sitt yttersta för varandra vilket är otroligt kul att se.

I och med detta har Viggbyholm hela sju raka segrar i U18 allettan östra herr.

Värmdö nästa för Viggbyholm

Den första perioden slutade 0–0.

10.23 in i andra perioden gjorde Viggbyholm 1–0. Målskytt var Gustaf Junefelt assisterad av Oliver Zetterlund och Elias Cacko.

Efter 15.23 i andra perioden nätade Michel Gosselin framspelad av Loui Paulsson och kvitterade för Väsby.

Viggbyholm stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 1–1 till 1–4 på bara 4.29.

Väsby reducerade dock till 2–4 genom Magnus Hobelsberger när bara tre minuter återstod att spela och gav matchen spänning i slutet.

Väsby har två vinster och tre förluster och 13–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Med fyra omgångar kvar är Väsby på nionde plats i tabellen medan Viggbyholm är på andra plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Viggbyholms IK med 4–2.

I nästa omgång har Väsby Vallentuna borta i Vallentuna Ishall, torsdag 4 december 19.40. Viggbyholm spelar hemma mot Värmdö fredag 5 december 19.40.

Väsby–Viggbyholm 2–4 (0–0, 1–1, 1–3)

U18 allettan östra herr, Vilundaparkens Ishall A

Andra perioden: 0–1 (30.23) Gustaf Junefelt (Oliver Zetterlund, Elias Cacko), 1–1 (35.23) Michel Gosselin (Loui Paulsson).

Tredje perioden: 1–2 (50.22) Conrad Gutenberg (Arvis Kulbergs), 1–3 (53.33) Oliver Zetterlund, 1–4 (54.51) Eric Ahlgren, 2–4 (57.12) Magnus Hobelsberger (Philip Israelsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby: 2-0-3

Viggbyholm: 5-0-0

Nästa match:

Väsby: Vallentuna Hockey, borta, 4 december

Viggbyholm: Värmdö HC, hemma, 5 december