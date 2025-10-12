Viggbyholm vann i förlängningen mot Enköping

Viggbyholm vann med 3–2 efter förlängning

Viggbyholms fjärde seger på de senaste fem matcherna

Eric Ahlgren med två mål för Viggbyholm

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Viggbyholm avgöra den jämna matchen hemma mot Enköping i U18 allettan östra herr. Slutresultatet blev 3–2 (1–2, 1–0, 0–0, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Eric Ahlgren som gjorde det avgörande målet.

Fjärdeplacerade Viggbyholm tog sin fjärde seger i rad i serien medan Enköping efter fyra raka segrar nu förlorade.

Viggbyholms Eric Ahlgren tvåmålsskytt

Viggbyholm tog ledningen i första perioden genom Eric Ahlgren.

Tor Nordgren och Svante Lilja såg till att Enköping vände till ledning med 1–2. Efter 10.14 i andra perioden slog Elias Cacko till på pass av Hugo Lorsell och Markus Skowronski och kvitterade för Viggbyholm. I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning. I förlängningen tog det 1.52 till Viggbyholm också avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Eric Ahlgren, på pass av Bastian Brunkhorst och Hugo Lorsell.

Det här var Viggbyholms andra uddamålsseger den här säsongen.

Den 23 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Bahcohallen.

Torsdag 16 oktober möter Viggbyholm Järna borta 19.30 och Enköping möter Vallentuna hemma 19.40.

Viggbyholm–Enköping 3–2 (1–2, 1–0, 0–0, 1–0)

U18 allettan östra herr, Hägernäs Ishall

Första perioden: 1–0 (11.03) Eric Ahlgren (Anton Roos Olsen, Theo Axelsson), 1–1 (15.44) Tor Nordgren (Oscar Lag), 1–2 (16.51) Svante Lilja (Erik Nederberg, Kiam Juma).

Andra perioden: 2–2 (30.14) Elias Cacko (Hugo Lorsell, Markus Skowronski).

Förlängning: 3–2 (61.52) Eric Ahlgren (Bastian Brunkhorst, Hugo Lorsell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Viggbyholm: 4-0-1

Enköping: 4-1-0

Nästa match:

Viggbyholm: Järna SK, borta, 16 oktober

Enköping: Vallentuna Hockey, hemma, 16 oktober