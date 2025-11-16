Viggbyholm utklassade Wings Arlanda på bortaplan

Viggbyholm-seger med 15–2 mot Wings Arlanda

Viggbyholms fjärde seger på de senaste fem matcherna

Edward Hall fyramålsskytt för Viggbyholm

Viggbyholm dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Wings Arlanda i U18 allettan östra herr med hela 15–2 (7–0, 4–1, 4–1).

Viggbyholms huvudtränare Danne Nilsson kommenterade matchen:

– Glad för killarnas skull och en bra avslutning på veckan. Nu blickar vi framåt mot fredagens hemmamatch.

Viggbyholms Edward Hall var matchens utropstecken och stod för hela fyra mål.

Segern var Viggbyholms fjärde på de senaste fem matcherna.

Edgars Apinis matchvinnare för Viggbyholm

I första perioden var det Viggbyholm som var vassast. Laget vann perioden klart med 7–0.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 1–11.

Viggbyholm hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.40 genom Eric Ahlgren och gick upp till 1–13 innan Wings Arlanda svarade.

2–15 blev det till slut för Viggbyholm.

Det här betyder att Wings Arlanda är kvar på tolfte och sista plats och Viggbyholm stannar på fjärde plats, i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Viggbyholms IK med 6–3.

Nästa motstånd för Wings Arlanda är IK Göta. Lagen möts torsdag 20 november 20.00 i HCL Tech Arena. Viggbyholm tar sig an Vallentuna hemma fredag 21 november 19.40.

Wings Arlanda–Viggbyholm 2–15 (0–7, 1–4, 1–4)

U18 allettan östra herr, Pinbackshallen

Första perioden: 0–1 (4.16) Markus Skowronski (Arvis Kulbergs, Pelle Danerlöv), 0–2 (10.09) Edward Hall (Eric Ahlgren), 0–3 (11.27) Edgars Apinis (Anton Roos Olsen, Oliver Zetterlund), 0–4 (13.16) Edward Hall (Elias Cacko, Vincent Axelsson), 0–5 (17.21) Oliver Zetterlund (Anton Roos Olsen, Edgars Apinis), 0–6 (18.30) Edward Hall (Eric Ahlgren), 0–7 (19.50) Edgars Apinis (Oliver Zetterlund, Theo Funck).

Andra perioden: 1–7 (22.58) Liam Wahlström, 1–8 (27.29) Edward Hall (Jakub Seles), 1–9 (35.29) Eric Ahlgren (Vincent Axelsson, Edward Hall), 1–10 (36.15) Vincent Axelsson (Edward Hall, Elias Cacko), 1–11 (39.04) Elias Cacko (Edward Hall, Eric Ahlgren).

Tredje perioden: 1–12 (43.40) Eric Ahlgren (Edward Hall), 1–13 (46.23) Arvis Kulbergs (Markus Skowronski), 2–13 (47.55) Kevin Törnfeldt (Martin Frisk), 2–14 (49.48) Oliver Zetterlund (Edgars Apinis, Anton Roos Olsen), 2–15 (55.42) Theo Funck (Pelle Danerlöv).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 0-1-4

Viggbyholm: 4-0-1

Nästa match:

Wings Arlanda: IK Göta, borta, 20 november

Viggbyholm: Vallentuna Hockey, hemma, 21 november