Viggbyholm tog ännu en seger – 4–2 mot Väsby

Viggbyholm vann med 4–2 mot Väsby

Viggbyholms sjätte seger på de senaste sju matcherna

Anton Roos Olsen gjorde två mål för Viggbyholm

Det går fortsatt bra för Viggbyholm i U18 allettan östra herr. På söndagen mötte laget Väsby i Hägernäs Ishall och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sex matcher i rad. Segerresultatet mot Väsby blev 4–2 (0–1, 2–0, 2–1).

Anton Roos Olsen tvåmålsskytt för Viggbyholm

Väsby tog ledningen efter 16.45 genom Loui Paulsson på pass av Arvid Lorendahl och Isac Moberg. Anton Roos Olsen och Edgars Apinis gjorde att Viggbyholm vände till underläget till ledning med 2–1. Loui Paulsson kvitterade för Väsby tidigt i tredje perioden.

Viggbyholm tog ledningen med 1.28 kvar att spela återigen genom Anton Roos Olsen assisterad av Theo Funck.

Eric Ahlgren stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–2-mål med 16 sekunder kvar att spela framspelad av Anton Roos Olsen. 4–2-målet blev matchens sista.

Viggbyholms Anton Roos Olsen stod för två mål och ett assist.

För Väsby gör resultatet att man nu ligger på tionde plats i tabellen medan Viggbyholm är på tredje plats. Ett fint lyft i tabellen för Viggbyholm som så sent som den 27 september låg på tolfte plats.

Den 30 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Vilundaparkens Ishall A.

I nästa match, torsdag 23 oktober möter Viggbyholm Värmdö borta i Ekhallen 20.00 medan Väsby spelar hemma mot Vallentuna 19.45.

Viggbyholm–Väsby 4–2 (0–1, 2–0, 2–1)

U18 allettan östra herr, Hägernäs Ishall

Första perioden: 0–1 (16.45) Loui Paulsson (Arvid Lorendahl, Isac Moberg).

Andra perioden: 1–1 (27.07) Edgars Apinis (Theo Axelsson), 2–1 (39.21) Anton Roos Olsen (Eric Ahlgren, Theo Funck).

Tredje perioden: 2–2 (42.35) Loui Paulsson, 3–2 (58.32) Anton Roos Olsen (Theo Funck), 4–2 (59.44) Eric Ahlgren (Anton Roos Olsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Viggbyholm: 5-0-0

Väsby: 2-0-3

Nästa match:

Viggbyholm: Värmdö HC, borta, 23 oktober

Väsby: Vallentuna Hockey, hemma, 23 oktober