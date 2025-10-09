Viggbyholm nollade Vallentuna och vann med 2–0

Seger för Viggbyholm med 2–0 mot Vallentuna

Edgars Apinis avgjorde för Viggbyholm

Tredje raka segern för Viggbyholm

Viggbyholm höll nollan och vann på bortaplan mot Vallentuna i U18 allettan östra herr. Matchen slutade 0–2 (0–1, 0–1, 0–0).

Viggbyholms huvudtränare Danne Nilsson om matchen:

– Vi gör taktiskt sätt en bra match idag och super stolt över laget och hur vi tar oss an uppgifterna just nu.

Vallentuna–Viggbyholm – mål för mål

Viggbyholm tog ledningen efter 17.22 genom Edgars Apinis assisterad av Eric Ahlgren och Theo Axelsson. Efter 19.11 i andra perioden nätade Elias Cacko på pass av Edgars Apinis och Eric Ahlgren och gjorde 0–2. Tredje perioden blev mållös och Viggbyholm höll i sin 2–0-ledning och vann.

Vallentuna ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Viggbyholm ligger på fjärde plats.

Lagen möts igen 21 november i Hägernäs Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 12 oktober. Då möter Vallentuna Wings Arlanda i Vallentuna Ishall 19.40. Viggbyholm tar sig an Enköping hemma 18.40.

Vallentuna–Viggbyholm 0–2 (0–1, 0–1, 0–0)

U18 allettan östra herr, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (17.22) Edgars Apinis (Eric Ahlgren, Theo Axelsson).

Andra perioden: 0–2 (39.11) Elias Cacko (Edgars Apinis, Eric Ahlgren).

Nästa match:

Vallentuna: Wings HC Arlanda, hemma, 12 oktober

Viggbyholm: Enköpings SK HK, hemma, 12 oktober